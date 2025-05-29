Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: опыт Шторма остановит Белаз

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт вечер единоборств RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым.

Начало турнира запланировано на 16:00 мск. А главный бой начнётся не раньше 20:00. Посмотреть трансляцию турнира RCC 22 можно будет на телеканале UDAR.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Шлеменко. На его успех дают коэффициент 1.75, а на победу Ковалёва — 2.05. На ТБ 2.5 раунда доступен коэффициент 1.39, а обратный исход идёт за 2.77.

Прогноз на бой Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв (31.05.2025)

Первый и самый важный фактор — огромная разница в опыте. Шлеменко старше на 15 лет, у него куда больше опыта самых разных боёв и противников. И пока Шторм не собирается сдавать позиции — победа над Анатолием Токовым была вполне заслуженной.

Глобальной мотивации у Шлеменко в этом бою нет, однако переехать молодого и дерзкого оппонента всегда приятно. Как мы уже сказали, опыта ему не занимать, а ещё он просто более классный в плане именно навыков ММА. В стойке он должен перебить Белаза, от тейкдаунов тоже способен защищаться. Всё будет легко и просто?

Нет, так говорить не стоит. Ковалёв — опасный боец, который бурно прогрессирует. У него есть добротные навыки вольной борьбы, ударная мощь – тоже на месте. Всё-таки имя себе белорус сделал в кулачных боях. Выносливость, характер, умение держать удар – тоже в наличии.

Но, как это часто бывает, из достоинств вытекают и недостатки. Да, удар у Белаза мощный, однако с техникой есть проблемы. В боях на кулаках за это не наказывают, а вот в ММА придётся набивать шишки. В защите Владислав тоже не слишком компетентен.

Конечно, он ещё молод и обязательно будет прибавлять. Тренеры поправят технику, научат защитным действиям. Наверняка прокачается и борьба. Но это всё там, в будущем. А пока у Белаза на повестке дня – бой с соперником, которого у него никогда не было. И в плане разнообразия навыков, и по классу, и, что самое важное, по опыту. В стойке Ковалёв уступит, так что, наверное, он постарается перевести Шлеменко на землю и добить его. Однако верится в это откровенно с трудом.

В плане ставок здесь не стоит изобретать велосипед. Победа Шлеменко за 1.75 выглядит очень хорошо. Но за Ковалёвым стоит следить. У него большое будущее! Однако в настоящем он потерпит поражение.

Ставка: победа Шлеменко за 1.75.