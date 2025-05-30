«Галатасарай» издевается над Моуринью, Адольфо Гайч — на кураже: экспресс на Суперлигу

До финала Лиги чемпионов — всего ничего. Коротаем время вместе с чемпионатом Турции по футболу, где добрались до заключительного, 38-го тура. Интриг уже почти не осталось, но пару любопытных матчей для экспресса выбрать можно.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»

Тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью возмутило поведение досрочно ставшего чемпионом Турции «Галатасарая». Знаменитого португальца вывело из себя то, что во встрече 36-го тура Суперлиги с «Кайсериспором» (3:0) при счёте 2:0 исполнять 11-метровый удар отправился голкипер. Всё понятно, конечно, но, если такая возможность появилась, почему чемпион не может ей воспользоваться?

«Галатасарай» потерпел всего-навсего одно поражение в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги, а также пять раз сыграл вничью. Ко встрече с «Истанбул Башакшехир» подопечные Окана Бурука подходят с семиматчевой победной серией в чемпионате. Они набрали почти в два раза больше очков, чем предстоящий соперник. «Истанбул ББ», к слову, уже лишился шансы выйти в еврокубки.

В дерби гости выступят с иным настроем, так что вряд получится добыть результат. «Галатасарай» на голову сильнее. Берём П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.81. Вратарь в этот раз, может, и не забьёт, но вот у Виктора Осимхена или Альваро Мораты есть отличные шансы. Нападение у чемпиона очень мощное.

Прогноз на матч «Антальяспор» — «Трабзонспор»

С победами на финише у команд так себе. «Антальяспор» в шести последних турах одержал всего одну, «Трабзонспор» — две. И всё идёт к тому, что больше побед в этом сезоне никому из них не увидеть. Дополнительной мотивации уже нет, бороться не за что. Стабильной формы тоже не наблюдается. Гости, вероятно, могли бы задавить авторитетом и классом, но они плохи на выезде.

«Трабзонспор» провёл 17 выездных матчей в уходящем сезоне турецкой Суперлиги. И одержал в них всего лишь две победы при 16 забитых и 23 пропущенных мячах. «Антальяспор», напротив, очень хорош дома. Сыграл 17 домашних матчей, потерпел лишь три поражения. При таких раскладах очень логично ждать ничейный исход в предстоящей встрече.

Не исключено, что какой-нибудь небольшой подвиг совершит Адольфо Гайч. Находящийся в аренде игрок московского ЦСКА в прошлом матче отметился голом, выйдя на замену. И это не первое его подобное достижение. У «Трабзонспора» есть футболисты сборной Украины — Даниил Сикан и Александр Зубков, а также опытный Эдин Вишча. Однако они давненько не радовали.

Экспресс на матчи чемпионата Турции 30 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Галатасарая» в матче с «Истанбул Башакшехир» + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

победа «Галатасарая» в матче с «Истанбул Башакшехир» + тотал больше 2.5 мяча за 1.81. Ставка 2: ничья в матче «Антальяспор» — «Трабзонспор» за 3.70.

Общий коэффициент: 1.81 х 3.70 = 6.69.