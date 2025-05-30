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Карен Хачанов — Томми Пол, 30 мая 2025, прогноз на матч, во сколько начало, Ролан Гаррос, финал Кубка Короля Саудовской Аравии

Хачанов против американца на «Ролан Гаррос» и второй трофей Бензема: экспресс на спорт
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на спорт 30 мая 2025 года
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Коротаем дни перед финалом Лиги чемпионов.

Сегодня, 30 мая, не так много спортивных событий, а финал Лиги чемпионов только завтра — 31 мая. Впрочем, кое-что всё равно можно собрать в небольшой экспресс. А именно теннис и финал Кубка Короля в Саудовской Аравии с участием Карима Бензема.

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Кадисия»

Кубок Короля . Final. 1-й тур
30 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аль-Иттихад» вернул себе звание чемпиона Саудовской Аравии. Ушёл во внушительный отрыв от финишировавшего на втором месте «Аль-Хиляля». На целых восемь очков! Проиграл только 3 из 34 матчей Про-Лиги. Безоговорочно доминировал, в общем.

Останавливаться на достигнутом не в духе Карима Бензема. Бывший нападающий мадридского «Реала» проводит отличный сезон. В 29 встречах чемпионата Саудовской Аравии он записал на свой счёт 21 гол и девять результативных передач. Плюс два мяча забил в трёх матчах Кубка Короля.

У «Аль-Иттихада» прекрасные шансы завершить сезон с двумя трофеями. Команда выиграла семь из восьми последних встреч Про-Лиги. Для «Аль-Кадисии» сезон тоже сложился весьма удачно. Команда стала одной из главных сенсаций, но отобрать трофей у такого соперника ей будет сложно. Не хватит ни статуса, ни опыта.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Томми Пол

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
30 мая 2025, пятница. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол

Соперники встречались друг с другом совсем недавно. А именно 29 апреля в матче третьего круга турнира в Мадриде. Тогда встреча продлилась 1 час 43 минуты и завершилась в пользу американца. Российский теннисист сумел забрать второй сет, однако всё равно уступил.

На «Ролан Гаррос» Карен Хачанов уже успел относительно спокойно разобраться с австралийцем Вукичем (6:4, 6:4, 6:4), а также задержался на австрийце Офнере (7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2). Однако к предстоящему матчу с Томми Полом Карен подходит в отличной форме. В том числе физической. В пятисетовых играх это крайне важный нюанс.

А вот про американца того же сказать язык не повернётся. После встречи с венгром Мартоном Фучовичем он признался, что играет через боль. И самая серьёзная — в области приводящей мышцы. Разумеется, выдержать пять сетов при таких вводных против отлично готового физически Хачанова будет невероятно сложно.

Экспресс на спорт 30 мая 2025 года

  • Ставка 1: победа «Аль-Иттихада» в матче с «Аль-Кадисией» за 2.45.
  • Ставка 2: Хачанов обыграет Пола за 1.81.

Общий коэффициент: 2.45 х 1.81 = 4.43.

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