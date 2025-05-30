«Пари НН» — «Сочи». Золотой билет в РПЛ упущен

Сезон-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге подошёл к концу. 31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на стыковой матч «Пари НН» — «Сочи» 31 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.60, что составляет примерно 38% вероятности. Победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Пари НН» — «Сочи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на второй стыковой матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» (31.05.2025)

В первом матче «Пари НН» одержал волевую победу со счётом 2:1. Ключевым моментом встречи стало удаление нападающего «Сочи» Владимира Писарского на 38-й минуте. До этого подопечные Роберта Морено диктовали свои условия. Ловили соперника на ошибках, то и дело создавали опасные моменты.

На ровном месте сочинцы упустили своё счастье. Нижегородцев явно расслабила информация о снятии «Химок» с чемпионата. Однако позволить своим подопечным уступить в большинстве клубу из Первой лиги Виктор Гончаренко не мог. Второй тайм прошёл под их диктовку и завершился закономерным результатом.

Ровно так же не может Гончаренко допустить, чтобы клуб из Первой лиги победил его команду в Нижнем Новгороде. Далеко не всё в этом сезоне для белорусского специалиста складывается гладко. Тем не менее «Пари НН» проиграл только два из восьми последних домашних матчей в РПЛ. На своём поле хозяйничать соперникам не позволяет.

Сочинцы выиграли всего-навсего 5 из 17 выездных встреч Первой лиги. Реабилитироваться после досадного поражения в первом матче, да ещё без пропускающего матч из-за дисквалификации Писарского, — задача со звёздочкой. Заключить пари на 1Х + ТМ 3.5 мяча можно за 2.10.

Сочинцам пришлось потратить немало энергии для того, чтобы не пропустить в первой встрече больше. Из-за кадровых потерь команда лишена возможности освежить игру во втором тайме заменами. У Виктора Гончаренко простора для манипуляций больше. Соответственно, и преимущество есть. Особенно на фоне новостей об отставке Роберта Морено с поста тренера сочинцев.

Ставка: «Пари НН» не проиграет «Сочи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.