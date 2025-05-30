«Ахмат» — «Урал». Отставка Сергея Ташуева ничего не даст

«Урал» готов как минимум не проиграть. Но грозненцы и так могут остаться в РПЛ.

Сезон-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге и Первой лиге подошёл к концу. 31 мая состоится второй переходный матч, в котором «Ахмат» примет «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на стыковой матч «Ахмат» — «Урал» 31 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Урала» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что второй стыковой матч «Ахмат» — «Урал» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на ответный стыковой матч РПЛ «Ахмат» — «Урал» (31.05.2025)

В первой встрече «Урал» одержал волевую победу — 2:1. Разница в счёте была бы больше, засчитай арбитр первый гол екатеринбуржцев, а также назначь он 11-метровый удар в моменте с попаданием мяча в руку защитнику «Ахмата». Эти спорные решения судьи многие считают ошибочными.

В любом случае к ответному стыковому матчу «Ахмат» готовится уже без Сергея Ташуева. Тренер подал в отставку после поражения в первой встрече. Он выразил надежду, что команде это пойдёт на пользу. В принципе, «Уралу» ведь в прошлом году идентичное событие помогло!

Екатеринбуржцев тогда встряхнула отставка Виктора Гончаренко. Вылета в Первую лигу избежать не смогли, но выиграли ответную встречу со счётом 2:1. Несмотря на то что она проходила на выезде. А у «Ахмата» ещё и будет преимущество в виде поддержки родных трибун.

Ни разу екатеринбуржцы не обыгрывали «Ахмат» в Грозном с 2015 года (пять поражений и четыре ничьих). Впрочем, статистика статистикой, а футбол — футболом. Этот год подарил немало сенсаций и исторических побед, в которые мало кто верил. «Урал» близок к возвращению в РПЛ.

В первом матче екатеринбуржцы продемонстрировали весьма качественный и компактный командный футбол. Во многих аспектах были сильнее соперника. Показали больше желания победить, а также готовность выступать в РПЛ. Заключить пари на то, что «Урал» не проиграет, предлагается с коэффициентом 2.04.

Отставка Ташуева может растормошить грозненцев. Но есть риск, что станет только хуже. Главное не пропустить первыми, иначе можно «поплыть». Впрочем, есть сценарий, при котором грозненскому клубу будет неважен результат. Если в параллельном стыковом матче «Пари НН» хотя бы не проиграет «Сочи», то «Ахмат» останется в РПЛ. И этот факт сказывается на мотивации.

Ставка: «Урал» не проиграет «Ахмату» за 2.04.