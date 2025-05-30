«ПСЖ» — «Интер». Кубок Лиги чемпионов заслужили оба

Дождались! Европейский клубный футбольный сезон добрался до кульминации. В субботу, 31 мая, на нейтральном поле стадиона «Арена Мюнхен» в Германии состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии.

Коэффициенты на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» 31 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, однако небольшое предпочтение всё же отдают парижскому клубу. Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа итальянского «Интера» по итогам 90 минут оценивается в 3.60.

Если соперникам потребуется провести дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.40. Поставить на послематчевую серию пенальти можно за 6.00. При этом, если бригада арбитров назначит 11-метровый удар в основное время, зайдёт коэффициент 2.70. Красная карточка, в свою очередь, доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что финал Лиги чемпионов — 2025 не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Прежде всего забитый мяч ждут от Усмана Дембеле (2.65).

Прогноз и ставка на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» (31.05.2025)

Ох, не такого финала в этом сезоне Лиги чемпионов ждали многие нейтральные болельщики! Однако не спешите расстраиваться, ведь встреча «ПСЖ» и «Интера» тоже содержит в себе много интриг. У парижан в составе Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия. Оба проводят яркий сезон и вполне заслуживают поднять над головой «ушастый» кубок. С другой стороны, для миланцев это второй финал с 2023 года, тоже пора надевать золотые медали.

Вообще, недооценивать «нерадзурри» — всё равно что стрелять себе в ногу. Симоне Индзаги у руля с 2021 года, он успел набить не одну шишку, пока прививал коллективу сегодняшний стиль. В общем срезе получилось довольно-таки неплохо. «Интер» прекрасно контролирует ход встреч. В 11 из 14 матчей в этом сезоне Лиги чемпионов команда вела в счёте, а уступала в общей сложности всего семь минут.

Может быть, местами не такой яркий атакующий футбол, как, к примеру, у той же «Барселоны». Зато он компенсируется внимательной игрой в обороне и острыми результативными контрвыпадами. А ведь есть ещё и опыт! Средний возраст состава миланского клуба — 29,6 года. 36-летний Ян Зоммер по-прежнему творит чудеса на воротах, а 37-летний Франческо Ачерби бетонирует центр обороны. Что до атаки, то там лидерские качества проявляет Лаутаро Мартинес.

Об эти скалы разбились и «Барселона» Ханс-Дитера Флика с Рафиньей и Ямалем, и «Бавария» Венсана Компани с Кейном, Гнабри и Зане. Кроме того, «Интер» упустил сразу два трофея на внутренней арене из-за нестабильного отрезка на финише. Скудетто отдал «Наполи», а финал Кубка Италии подарил «Милану». Лига чемпионов — единственный шанс выиграть титул в этом сезоне.

И что же такого есть в «ПСЖ», что ему всё равно отдают небольшое предпочтение эксперты и букмекеры? Кое-что всё же есть. Во-первых, в 2025 году парижане — одна из лучших команд Европы. Не без труда финишировав в топ-24 общей таблицы Лиги чемпионов, они сумели добраться до финала турнира. Во многом здесь заслуга тренерского штаба. Средний возраст футболистов — 23,6 года, но Луис Энрике использует правильный подход.

Во-вторых, «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции, а потому давно и целенаправленно готовится к финалу Лиги чемпионов. В финале Кубка Франции с «Реймсом» (3:0) играл смешанный состав, ворота защищал Матвей Сафонов. Так что Джанлуиджи Доннарумма и другие лидеры должны быть свежими. Выдающаяся игра Усмана Дембеле и Хвичи Кварацхелии тоже должна сыграть свою роль. Француз идёт на «Золотой мяч», а грузин очень быстро освоился.

Пожалуй, это тот самый случай, когда выбрать победителя действительно тяжело. Составы соперников готовы на 100%, поэтому у тренерского штаба будет только приятная головная боль — выбрать на первые минуты тех, кто лучше. Зрелище ожидается крутое, с голами в обе стороны. Да, «Интер» был одним из лучших по игре в обороне на общем этапе, но в пяти из шести матчей плей-офф с его участием пробивался верх по голам. А «ПСЖ» дважды просить не нужно в принципе.

Один из вероятных сценариев: парижане заберут мяч под свой контроль и станут строить позиционные атаки, за которыми вторым номером внимательно будут следить миланцы. Одна ошибка или, напротив, классное атакующее действие приведёт к голу и вынудит кого-то добавлять обороты, чтобы восстановить баланс. Ближе к концу основного времени игра может значительно раскрыться. Нельзя также исключать и уход в дополнительное время. Слишком сильно рисковать никто не захочет.

Ставка: обе забьют за 1.77.