Моуринью скрасит плохой сезон. Прогноз на матч «Фенербахче» — «Коньяспор»

«Коньяспор» стамбульцы просто обязаны обыграть. Всё свидетельствует в пользу их победы.

31 мая в матче 38-го тура турецкой Суперлиги «Фенербахче» примет «Коньяспор». Встреча пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в городе Стамбул. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Фенербахче» — «Коньяспор» 31 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.47, что равно приблизительно 68% вероятности. Победа «Коньяспора» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Фенербахче» — «Коньяспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Коньяспор» (31.05.2025)

Жозе Моуринью продолжает развлекать турецкую публику ироничными высказываниями. После поражения от «Хатайспора» во встрече предыдущего тура Суперлиги со счётом 2:4 он сказал, что выбирает стартовый состав на матчи, полагаясь на волю случая и подбрасывая монеты.

На самом деле, это не так. Понятно, что во встрече с аутсайдером знаменитый португалец дал возможность проявить себя молодым и редко получающим игровое время футболистам. На встречу с «Коньяспором» непременно будет иной состав, куда более близкий к основе.

Во-первых, Моуринью необходимо исправиться за поражение. Во-вторых, нельзя позволить середняку хозяйничать в Стамбуле. Ну и, в-третьих, португалец ранее заявлял, что ставит целью набор максимально возможного количества очков за сезон. Отсутствие турнирной мотивации для него — не повод терять голод к победам.

«Коньяспор» — вполне удобный соперник для «Фенербахче». Стамбульцы выиграли четыре из шести предыдущих очных матчей. Неудачные же проходили в городе Конья. В гостях подопечные Реджепа Учара куда более уязвимы. Они проиграли 11 из 17 выездных встреч первенства. Пропустили за этот период времени 29 мячей.

Взять П1 + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Подопечные Жозе Моуринью выиграли 13 из 17 домашних матчей чемпионата Турции. Несмотря на то что уменьшилось количество пришедших поддержать любимую команду болельщиков, в последнем они победили крепкий «Эюпспор» (2:1). Вполне вероятно, предстоящая встреча завершится схожим образом.

Ставка: победа «Фенербахче» над «Коньяспором» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.