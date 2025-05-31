Финал Лиги чемпионов и последний матч Моуринью в сезоне: экспресс на футбол

Дождались! Настал день, когда разыграют кубок Лиги чемпионов. Сегодня, 31 мая, в Германии пройдёт финал между «ПСЖ» и «Интером». Однако, кроме еврокубкового матча, есть ещё встречи в чемпионате Турции. Собираем экспресс.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Интер»

Встреча «ПСЖ» и «Интера» тоже содержит в себе много интриг. Недооценивать «нерадзурри» опасно. Об эти скалы разбились и «Барселона», и «Бавария». С другой стороны, в 2025 году парижане — одна из лучших команд Европы. При этом досрочно выиграли чемпионат Франции, поэтому давно готовятся к финалу Лиги чемпионов. Так что оппоненты друг друга явно стоят.

Пожалуй, это тот самый случай, когда выбрать победителя действительно тяжело. Составы соперников готовы на 100%, поэтому у тренерского штаба будет только приятная головная боль — выбрать на первые минуты тех, кто лучше. Зрелище ожидается крутое, с голами в обе стороны. Да, «Интер» был одним из лучших по игре в обороне на общем этапе, но в пяти из шести матчей плей-офф с его участием пробивался «верх» по голам. А «ПСЖ» дважды просить не нужно в принципе.

Один из вероятных сценариев: парижане заберут мяч под свой контроль и станут строить позиционные атаки, за которыми вторым номером внимательно будут следить миланцы. Одна ошибка или, напротив, классное атакующее действие приведёт к голу и вынудит кого-то добавлять обороты, чтобы восстановить баланс. Ближе к концу основного времени игра может значительно раскрыться. Нельзя также исключать и уход в дополнительное время. Слишком сильно рисковать никто не захочет.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Коньяспор»

«Фенербахче» настроится на «Коньяспор» по-особенному. Во-первых, Моуринью необходимо исправиться за поражение в прошлом туре. Во-вторых, нельзя позволить середняку хозяйничать в Стамбуле. Ну и, в-третьих, португалец ранее заявлял, что ставит целью набор максимального возможного количества очков за сезон. Отсутствие турнирной мотивации для него — не повод терять голод к победам.

«Коньяспор» — вполне удобный соперник для «Фенербахче». Стамбульцы выиграли четыре из шести предыдущих очных матчей. Неудачные же проходили в городе Конья. В гостях подопечные Реджепа Учара куда более уязвимы. Они проиграли 11 из 17 выездных встреч первенства. Пропустили за этот период времени 29 мячей.

Взять П1 + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Подопечные Жозе Моуринью выиграли 13 из 17 домашних матчей чемпионата Турции. Несмотря на то что уменьшилось количество пришедших поддержать любимую команду болельщиков, в последней они победили крепкий «Эюпспор» (2:1). Вполне вероятно, предстоящая встреча завершится схожим образом.

Экспресс на футбол 31 мая 2025 года

Ставка 1: обе забьют в финале Лиги чемпионов за 1.77.

обе забьют в финале Лиги чемпионов за 1.77. Ставка 2: победа «Фенербахче» в матче с «Коньяспором» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.88 = 3.32.