Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ахмат — Урал, Пари НН — Сочи, 31 мая 2025 года, прогноз на 2-й стыковой матч, где смотреть, во сколько начало, результаты

«Урал» возвращается, а «Сочи» упустил шанс: экспресс на стыковые матчи РПЛ
Михаил Коробов
Экспресс на стыковые матчи РПЛ 31 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Ахмату» не поможет увольнение Ташуева.

Сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов. Однако игровой день богат не только этим. Поклонники отечественного футбола следят за развитием событий в стыковых играх РПЛ. В этот день мы узнаем, кто примет участие в следующем розыгрыше чемпионата России.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Урал»

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ни разу екатеринбуржцы не обыгрывали «Ахмат» в Грозном с 2015 года (пять поражений и четыре мирных исхода). Впрочем, статистика статистикой, а футбол — футболом. Этот год подарил немало сенсаций и исторических побед, в которые мало кто верил. «Урал» близок к возвращению в РПЛ.

В первом матче екатеринбуржцы продемонстрировали весьма качественный, компактный командный футбол. Во многих аспектах были сильнее соперника. Показали больше желания победить, а также готовность выступать в РПЛ. Заключить пари на то, что «Урал» не проиграет, предлагается с коэффициентом 2.04.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Интер». Кубок Лиги чемпионов заслужили оба
«ПСЖ» — «Интер». Кубок Лиги чемпионов заслужили оба

Отставка Ташуева может растормошить грозненцев. Но есть риск, что сделает ещё хуже. Главное — не пропустить первыми, иначе можно «поплыть». Впрочем, есть сценарий, при котором грозненскому клубу будет неважен результат. Если в параллельном стыковом матче «Пари НН» хотя бы не проиграет «Сочи», то «Ахмат» останется в РПЛ. И этот факт сказывается на мотивации.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи»

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На ровном месте сочинцы упустили своё счастье. Нижегородцев явно расслабила информация о снятии «Химок» с чемпионата. Однако позволить своим подопечным уступить в большинстве клубу из Первой лиги Виктор Гончаренко не мог. Второй тайм прошёл под их диктовку и завершился закономерным результатом.

Ровно так же не может Гончаренко допустить, чтобы клуб из Первой лиги победил его команду в Нижнем Новгороде. Далеко не всё в этом сезоне для белорусского специалиста складывается гладко. Тем не менее «Пари НН» уступил только в двух из восьми последних домашних матчей в РПЛ. На своём поле хозяйничать соперникам не позволяет.

Материалы по теме
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?

Сочинцы выиграли всего-навсего 5 из 17 выездных встреч Первой лиги. Реабилитироваться после досадного поражения в первом матче, да ещё без пропускающего встречу из-за дисквалификации Писарского, — задача со звёздочкой. Заключить пари на 1Х + ТМ 3.5 мяча можно за 2.10.

Экспресс на стыковые матчи РПЛ 31 мая 2025 года

  • Ставка 1: «Урал» не проиграет «Ахмату» за 2.04.
  • Ставка 2: «Пари НН» не проиграет «Сочи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 2.04 х 2.10 = 4.28.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android