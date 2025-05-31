«Урал» возвращается, а «Сочи» упустил шанс: экспресс на стыковые матчи РПЛ

Сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов. Однако игровой день богат не только этим. Поклонники отечественного футбола следят за развитием событий в стыковых играх РПЛ. В этот день мы узнаем, кто примет участие в следующем розыгрыше чемпионата России.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Урал»

Ни разу екатеринбуржцы не обыгрывали «Ахмат» в Грозном с 2015 года (пять поражений и четыре мирных исхода). Впрочем, статистика статистикой, а футбол — футболом. Этот год подарил немало сенсаций и исторических побед, в которые мало кто верил. «Урал» близок к возвращению в РПЛ.

В первом матче екатеринбуржцы продемонстрировали весьма качественный, компактный командный футбол. Во многих аспектах были сильнее соперника. Показали больше желания победить, а также готовность выступать в РПЛ. Заключить пари на то, что «Урал» не проиграет, предлагается с коэффициентом 2.04.

Отставка Ташуева может растормошить грозненцев. Но есть риск, что сделает ещё хуже. Главное — не пропустить первыми, иначе можно «поплыть». Впрочем, есть сценарий, при котором грозненскому клубу будет неважен результат. Если в параллельном стыковом матче «Пари НН» хотя бы не проиграет «Сочи», то «Ахмат» останется в РПЛ. И этот факт сказывается на мотивации.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Сочи»

На ровном месте сочинцы упустили своё счастье. Нижегородцев явно расслабила информация о снятии «Химок» с чемпионата. Однако позволить своим подопечным уступить в большинстве клубу из Первой лиги Виктор Гончаренко не мог. Второй тайм прошёл под их диктовку и завершился закономерным результатом.

Ровно так же не может Гончаренко допустить, чтобы клуб из Первой лиги победил его команду в Нижнем Новгороде. Далеко не всё в этом сезоне для белорусского специалиста складывается гладко. Тем не менее «Пари НН» уступил только в двух из восьми последних домашних матчей в РПЛ. На своём поле хозяйничать соперникам не позволяет.

Сочинцы выиграли всего-навсего 5 из 17 выездных встреч Первой лиги. Реабилитироваться после досадного поражения в первом матче, да ещё без пропускающего встречу из-за дисквалификации Писарского, — задача со звёздочкой. Заключить пари на 1Х + ТМ 3.5 мяча можно за 2.10.

Экспресс на стыковые матчи РПЛ 31 мая 2025 года

Ставка 1: «Урал» не проиграет «Ахмату» за 2.04.

«Урал» не проиграет «Ахмату» за 2.04. Ставка 2: «Пари НН» не проиграет «Сочи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 2.04 х 2.10 = 4.28.