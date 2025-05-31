Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Бодрум — Бешикташ, прогноз на матч Суперлиги Турции 1 июня 2025 года, смотреть онлайн, ставки и коэффициенты на футбол

Сульшер и «Бешикташ» сделают всё ради Лиги Европы. Скромный «Бодрум» — не помеха
Михаил Коробов
«Бодрум» — «Бешикташ»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Главное — дождаться осечки конкурента.

Вот и подошёл к концу сезон в чемпионате Турции. 1 июня в матче 38-го тура Суперлиги «Бодрум» примет «Бешикташ». Встреча пройдёт на стадионе «Бодрум Ильче», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Бодрум» — «Бешикташ» 1 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 1.81, что равно приблизительно 55% вероятности. Победа «Бодрума» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч «Бодрум» — «Бешикташ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Бодрум» — «Бешикташ» (01.06.2025)

Турция — Суперлига . 38-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бодрум
Бодрум
Не начался
Бешикташ
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бодрум» уже потерял шансы завершить сезон вне зоны вылета. А вот «Бешикташ» ещё мотивации не лишён. Отставание от занимающего третье место в турнирной таблице первенства «Самсунспора» составляет два очка. Если конкурент оступится, подопечные Уле-Гуннара Сульшера сыграют в квалификации Лиги Европы.

Материалы по теме
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?
«Ростов» без Карпина против безупречного ЦСКА. Как пройдёт матч за Кубок России?

Правда, есть ещё одно немаловажное условие. «Бешикташу» ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящем матче. Интрига в том, что за всю историю соперники провели всего лишь одну очную встречу — в первым круге текущего сезона. «Бодрум» уступил на выезде со счётом 1:2.

Кроме того, тогда «Бешикташем» руководил не Уле-Гуннар Сульшер. Он возглавил команду через неделю. Нельзя сказать, что назначение бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» что-то кардинально изменило. Лишь придало косметический блеск. «Фенербахче» и «Галатасарай» ушли далеко вперёд.

Ситуация наверняка была бы веселее, не будь важных кадровых потерь. В числе травмированных бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен и экс-футболист московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. К встрече с «Бодрумом» они восстановиться, к сожалению, не успевают. Надо работать с тем, что есть.

Впрочем, у Сульшера есть в подспорье и другие топовые игроки. Например, бывший нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и выросший в звезду чемпионата Турции Жедсон Фернандеш, который привлёк внимание московского «Спартака». У «Бодрума» ресурсов меньше. Равно как и желания набрать очки. Заключить пари на П2 + ТМ 4.5 мяча можно за 2.22.

Материалы по теме
Сантуш научит азербайджанцев вредить Украине и Франции: отбор на ЧМ-2026
Сантуш научит азербайджанцев вредить Украине и Франции: отбор на ЧМ-2026

Высокой результативности не ждём. Ни в одном из семи предыдущих матчей турецкой Суперлиги «Бодрум» не пропустил больше двух мячей. В то же время у «Бешикташа» скромные показатели на выезде. В 17 гостевых встречах первенства забил только 21 гол, а пропустил всего лишь 14.

Ставка: победа «Бешикташа» над «Бодрумом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.22.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android