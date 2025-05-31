Сульшер и «Бешикташ» сделают всё ради Лиги Европы. Скромный «Бодрум» — не помеха

Вот и подошёл к концу сезон в чемпионате Турции. 1 июня в матче 38-го тура Суперлиги «Бодрум» примет «Бешикташ». Встреча пройдёт на стадионе «Бодрум Ильче», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Бодрум» — «Бешикташ» 1 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 1.81, что равно приблизительно 55% вероятности. Победа «Бодрума» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч «Бодрум» — «Бешикташ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Бодрум» — «Бешикташ» (01.06.2025)

«Бодрум» уже потерял шансы завершить сезон вне зоны вылета. А вот «Бешикташ» ещё мотивации не лишён. Отставание от занимающего третье место в турнирной таблице первенства «Самсунспора» составляет два очка. Если конкурент оступится, подопечные Уле-Гуннара Сульшера сыграют в квалификации Лиги Европы.

Правда, есть ещё одно немаловажное условие. «Бешикташу» ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящем матче. Интрига в том, что за всю историю соперники провели всего лишь одну очную встречу — в первым круге текущего сезона. «Бодрум» уступил на выезде со счётом 1:2.

Кроме того, тогда «Бешикташем» руководил не Уле-Гуннар Сульшер. Он возглавил команду через неделю. Нельзя сказать, что назначение бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» что-то кардинально изменило. Лишь придало косметический блеск. «Фенербахче» и «Галатасарай» ушли далеко вперёд.

Ситуация наверняка была бы веселее, не будь важных кадровых потерь. В числе травмированных бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен и экс-футболист московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. К встрече с «Бодрумом» они восстановиться, к сожалению, не успевают. Надо работать с тем, что есть.

Впрочем, у Сульшера есть в подспорье и другие топовые игроки. Например, бывший нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и выросший в звезду чемпионата Турции Жедсон Фернандеш, который привлёк внимание московского «Спартака». У «Бодрума» ресурсов меньше. Равно как и желания набрать очки. Заключить пари на П2 + ТМ 4.5 мяча можно за 2.22.

Высокой результативности не ждём. Ни в одном из семи предыдущих матчей турецкой Суперлиги «Бодрум» не пропустил больше двух мячей. В то же время у «Бешикташа» скромные показатели на выезде. В 17 гостевых встречах первенства забил только 21 гол, а пропустил всего лишь 14.

Ставка: победа «Бешикташа» над «Бодрумом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.22.