Второй титул Марко Николича в России! Прогноз на финал «Ростов» — ЦСКА

На фоне жарких стыковых разборок РПЛ не забываем о важнейшем событии российского футбола после чемпионства «Краснодара». А именно о розыгрыше Кубка России сезона-2024/2025. В воскресенье, 1 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч Суперфинала «Ростов» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Ростов» — ЦСКА 1 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение московскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 3.70, а на ничейный исход можно поставить за 3.50.

В то же время аналитики прогнозируют, что Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0.

Прогноз на матч Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА (01.06.2025)

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В пользу победы московского клуба говорят сразу несколько факторов. Самый громкий из них — результаты. ЦСКА проводит какую-то сумасшедшую серию этой весной. 17 матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, и только одно поражение от «Зенита» в первой игре за выход в Суперфинал Кубка России. И впоследствии удалось ярко реабилитироваться.

Тренерский штаб провёл с армейцами выдающуюся работу на зимних сборах. Заложил хорошие физические кондиции и поправил психологический аспект. Пусть не всегда команда демонстрирует зрелищный футбол, но результат есть. И это на данном этапе важнее. Бронзовые медали и участие в матче за трофей с нынешними ресурсами — успех.

Кроме того, в пользу подопечных Марко Николича говорит класс. Всё-таки исполнители в обойме более сильные индивидуально, нежели у «Ростова». Многие уезжают в сборную, в том числе и легионеры. Кадровых проблем сейчас не наблюдается, а потому состав на титульный матч должен быть самый боевой. Ростовчане, в свою очередь, зимой остались без Данила Глебова — основообразующего игрока.

При этом, как мы помним, Валерий Карпин тоже давно не в команде. Коллективом руководит Джонатан Альба. Специалист, судя по всему, неплохой, однако результаты в чемпионате России не впечатляют. Последний раз в РПЛ ростовский клуб забивал больше двух мячей в конце марта, когда победил «Акрон» (3:2). В последнее же время нет ни побед, ни уверенных показателей в атаке.

ЦСКА, в свою очередь, по итогам чемпионата России сезона-2024/2025 стал лучшим после «Зенита» по количеству пропущенных мячей. За 30 туров допустил только 21 результативную атаку своих соперников. На таком фоне логично было бы предположить победу армейцев всухую в Суперфинале. Ещё один аргумент против «Ростова» — поле. «Лужники» находятся в Москве, так что добираться туда будет сложно только ему.

Фактор Марко Николича тоже должен сыграть свою роль. Сербский специалист во время работы с «Локомотивом» в один сезон взял бронзовые медали и Кубок России. У него в этом есть опыт, должен знать, что говорить своим подопечным. Его же визави — то есть преемник Карпина Джонатан Альба — вообще впервые работает с командой главным тренером. А такие нюансы зачастую и решают.

Ставка: победа ЦСКА над «Ростовом» всухую за 3.60.