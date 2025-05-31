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Хёугесунн — Будё-Глимт, прогноз на матч чемпионата Норвегии 1 июня 2025 года, смотреть онлайн, ставки и коэффициенты на футбол

Никита Хайкин заставит Карпина жалеть. Прогноз на «Хёугесунн» — «Будё-Глимт»
Михаил Коробов
«Хёугесунн» — «Будё-Глимт»: прогноз на матч
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29-летний голкипер не получил вызов в сборную России. И это после Лиги Европы!

В большинстве стран сезон подошёл к концу, но в Норвегии всё только начинается. 1 июня в матче 9-го тура Элитсерии «Хёугесунн» примет «Будё-Глимт». Встреча пройдёт в городе Хёугесунн, а стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч Элитсерии «Хёугесунн» — «Будё-Глимт» 1 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.27, что равно приблизительно 78% вероятности. Победа «Хёугесунна» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хёугесунн» — «Будё-Глимт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Норвегии «Хёугесунн» — «Будё-Глимт» (01.06.2025)

Норвегия — Элитсерия . 9-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Хёугесунн
Хёугесунн
Не начался
Будё-Глимт
Будё
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интриги в чемпионате Норвегии в последние годы немного. «Будё-Глимт» чувствует себя, как «ПСЖ» в Лиге 1. Доминирует! На внутренней арене ему уже становится скучно. Победил в четырёх из пяти предыдущих розыгрышей первенства. Ещё в одном довольствовался серебряными медалями.

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Однако подопечные Хьетиля Кнутсена горазды не только править бал в Норвегии. Они исправно радуют сенсациями и на международной арене. Дошли до полуфинала Лиги Европы, в котором обидно уступили будущему победителю турнира — «Тоттенхэму». Теперь начинают готовиться к следующему розыгрышу еврокубков.

Старт текущего сезона Элитсерии получился смазанным. Подпортило расклад поражение во встрече предыдущего тура первенства от «Викинга» (2:4). До 63-й минуты подопечные Кнутсена контролировали ход игры, вели 2:1. Всё испортило удаление. В меньшинстве пропустили три мяча и не нашли чем ответить.

Редкий случай, когда Никита Хайкин пропустил четыре мяча. Обычно он очень надёжен. В клубе даже не поняли, почему 29-летний голкипер не попал в расширенный состав сборной России. Пресс-служба «Будё-Глимт» отметила, что против «Тоттенхэма» в Лиге Европы он сыграл на высоком европейском уровне. И это правда!

Будущее Хайкина в сборной под большим вопросом, ведь он готов получить паспорт Норвегии. Однако конкуренцию никто не отменял. Наверняка Никита постарается доказать, что не уступает вызванным Валерием Карпиным в расположение национальной команды вратарям, в частности Матвею Сафонову. В предстоящем матче непременно постарается отыграть «на ноль».

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«Хёугесунн» подопечные Кнутсена должны победить без какого-либо труда. Соперник замыкает турнирную таблицу чемпионата Норвегии. Он проиграл семь из восьми матчей первенства. За этот период времени забил только четыре мяча, а пропустил — 24. Намечается разгром.

Ставка: победа «Будё-Глимт» над «Хёугесунном» с форой (-2) за 2.10.

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