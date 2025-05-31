Тренер, которого сватали в «Динамо», лишит «Самсунспор» Лиги Европы. Прогноз на Суперлигу

Вот и подошёл к концу сезон в чемпионате Турции. 1 июня в матче 38-го тура Суперлиги «Самсунспор» примет «Кайсериспор». Встреча пройдёт в городе Самсун, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Самсунспор» — «Кайсериспор» 1 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Самсунспора» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Кайсериспора» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Самсунспор» — «Кайсериспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Самсунспор» — «Кайсериспор» (01.06.2025)

В чемпионате Турции градус страсти снизился. По идее, у середняков уже должно стать меньше мотивации, ведь за попадание в еврокубки они не соревнуются и от понижения в дивизионе застрахованы. Только вот «Кайсериспор» эти доводы совершенно не убеждают. Под занавес сезона он набрал отменный ход.

Сильное влияние оказало на команду назначение Сергея Якировича. Под руководством боснийского специалиста она провела 14 матчей в чемпионате Турции. Три поражения и пять мирных исходов против шести побед. С учётом статуса «Кайсериспора», результаты просто превосходные.

По сообщениям СМИ, летом Якировича может переманить к себе московское «Динамо». С таким тренером шансы выиграть РПЛ стали бы выше. Но в любом случае пока что «Самсунспор» ждёт серьёзное испытание. «Кайсериспор» показывает организованный командный футбол. Даже сумел на выезде отнять очки у «Фенербахче» Жозе Моуринью (3:3).

«Самсунспор» стабильнее, чем «Кайсериспор», на дистанции, однако на последнем отрезке сезона показатели у него более скромные. Подопечные Томаса Райса выиграли только 4 из 12 предыдущих встреч турецкой Суперлиги. Три из четырёх побед одержаны над располагающимися в зоне вылета командами.

«Самсунспор» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Спустится на четвёртую строчку, если не сможет победить «Кайсериспор», а «Бешикташ» одолеет лишённый турнирной мотивации «Бодрум» в параллельном матче. И тогда уже не получится сыграть в квалификации Лиги Европы.

Заключить пари на Х2 предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Стимул у подопечных Райса отличный, но вот тонус очень плохой. У «Кайсериспора» есть все шансы оставить «Самсунспор» без Лиги Европы. На последнем отрезке сезона он смотрится собраннее и интереснее соперника.

Ставка: «Кайсериспор» не проиграет «Самсунспору» за 2.20.