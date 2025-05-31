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Самсунспор — Кайсериспор, прогноз на матч чемпионата Турции 1 июня 2025 года, смотреть онлайн, ставки и коэффициенты на футбол

Тренер, которого сватали в «Динамо», лишит «Самсунспор» Лиги Европы. Прогноз на Суперлигу
Михаил Коробов
«Самсунспор» — «Кайсериспор»: прогноз на матч
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«Кайсериспор» Сергея Якировича — не просто середняк.

Вот и подошёл к концу сезон в чемпионате Турции. 1 июня в матче 38-го тура Суперлиги «Самсунспор» примет «Кайсериспор». Встреча пройдёт в городе Самсун, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперлиги «Самсунспор» — «Кайсериспор» 1 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Самсунспора» предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 59% вероятности. Победа «Кайсериспора» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Самсунспор» — «Кайсериспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч 38-го тура чемпионата Турции «Самсунспор» — «Кайсериспор» (01.06.2025)

Турция — Суперлига . 38-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Самсунспор
Самсун
Не начался
Кайсериспор
Кайсери
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате Турции градус страсти снизился. По идее, у середняков уже должно стать меньше мотивации, ведь за попадание в еврокубки они не соревнуются и от понижения в дивизионе застрахованы. Только вот «Кайсериспор» эти доводы совершенно не убеждают. Под занавес сезона он набрал отменный ход.

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Сильное влияние оказало на команду назначение Сергея Якировича. Под руководством боснийского специалиста она провела 14 матчей в чемпионате Турции. Три поражения и пять мирных исходов против шести побед. С учётом статуса «Кайсериспора», результаты просто превосходные.

По сообщениям СМИ, летом Якировича может переманить к себе московское «Динамо». С таким тренером шансы выиграть РПЛ стали бы выше. Но в любом случае пока что «Самсунспор» ждёт серьёзное испытание. «Кайсериспор» показывает организованный командный футбол. Даже сумел на выезде отнять очки у «Фенербахче» Жозе Моуринью (3:3).

«Самсунспор» стабильнее, чем «Кайсериспор», на дистанции, однако на последнем отрезке сезона показатели у него более скромные. Подопечные Томаса Райса выиграли только 4 из 12 предыдущих встреч турецкой Суперлиги. Три из четырёх побед одержаны над располагающимися в зоне вылета командами.

«Самсунспор» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Спустится на четвёртую строчку, если не сможет победить «Кайсериспор», а «Бешикташ» одолеет лишённый турнирной мотивации «Бодрум» в параллельном матче. И тогда уже не получится сыграть в квалификации Лиги Европы.

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Заключить пари на Х2 предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Стимул у подопечных Райса отличный, но вот тонус очень плохой. У «Кайсериспора» есть все шансы оставить «Самсунспор» без Лиги Европы. На последнем отрезке сезона он смотрится собраннее и интереснее соперника.

Ставка: «Кайсериспор» не проиграет «Самсунспору» за 2.20.

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