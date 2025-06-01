Ламин Ямаль оставит Роналду и Мбаппе без трофея. Кто выиграет Лигу наций?

Наступило лето, началась жара! 4 июня состоится первый полуфинальный матч Лиги наций, в котором померяются силами сборные Германии и Португалии. А на следующий день отношения будут выяснять Испания и Франция. Финал турнира и встреча за третье место запланированы на 8 июня.

Первые медали немцев за долгое время

Юлиан Нагельсман ускорил процесс перестройки национальной команды. Она показала поистине классный футбол на домашнем чемпионате Европы. Весьма досадно уступила сборной Испании, которая в итоге выиграла турнир. Продемонстрировала готовность к борьбе за победу в крупных соревнованиях.

На предыдущей стадии Лиги наций немцы прошли Италию, вновь показав красивый результативный футбол. Нагельсман задействовал много креативных и очень талантливых молодых игроков. И в то же время здорово нащупал баланс, разбавив состав трудягами. Победу Германии в Лиге наций букмекеры оценивают коэффициентом 3.00.

Против такой Германии у Роналду нет шансов

Пропорционально прогрессу немцев снизились шансы португальцев выйти в финал Лиги наций. На предыдущей стадии они с трудом прошли Данию. Первый матч проиграли со счётом 0:1, а в ответном дело дошло до дополнительного времени. Лидеры этой сборной провели неудачный сезон.

Криштиану Роналду вновь много нервничал и так и не сумел взять с «Аль-Насром» ни одного трофея. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии эмоционально нестабилен. Его настроение и беспокойство перенимают партнёры по команде. Заключить пари на победу португальцев в Лиге наций можно за 6.00. Шансы аналитики дают меньшие.

Луис де ла Фуэнте видит путь к защите титула

У связанной с Португалией географическим положением, историческим прошлым и культурой Испании самочувствие значительно лучше. Луис де ла Фуэнте научил национальную команду идеальному сочетанию красоты и эффективности. Под его руководством сборная выиграла два турнира из двух.

К полуфиналу Лиги наций сборная Испании подходит в ослабленном виде. Много кадровых потерь. Впрочем, де ла Фуэнте крайне редко ошибается с вызовом футболистов в расположение сборной и заменами. Выжимает максимум из имеющихся ресурсов. Заключить пари на победу его подопечных в Лиге наций предлагают с коэффициентом 3.30.

Мбаппе и Дембеле готовятся к чемпионату мира

Соперником Испании в полуфинале Лиги наций выступает грозная сила. У сборной Франции бесподобный подбор игроков. Она взяла ЧМ-2018, дошла до финала ЧМ-2022 и намерена преуспеть на ЧМ-2026. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле поведут национальную команду к победе.

Однако, несмотря на огромную огневую мощь, подопечные Дидье Дешама чуть не вылетели из Лиги наций. В первой встрече 1/4 финала уступили Хорватии (0:2). В последние годы отношение французов к этому турниру изменилось. Стали выступать с меньшим рвением. Провалились в минувшем розыгрыше и вряд ли преуспеют в текущем. Проверить их победу в Лиге наций можно за 4.00.

Прогноз на победителя Лиги наций

Таким образом, наиболее логичной вывеской в финале Лиги наций видится Германия — Испания. И тут вполне можно рассчитывать на ремейк Евро-2024. Несмотря на огненную поддержку родных болельщиков, немцы не смогли найти ключ к победе над подопечными де ла Фуэнте. Тренер привил национальной команде выдающуюся нацеленность на результат.

На Евро-2024 испанцы победили и Францию, и Германию. Соперники не смогли придумать, как сдержать Ламина Ямаля. Теперь степень сложности этой задачи стала ещё выше. У нападающего укрепился менталитет победителя. По итогам сезона он выиграл в составе «Барселоны» внутренний требл.

В заявку сборной Испании на встречи Лиги наций вошли сразу шесть футболистов «Барселоны», на протяжении всего сезона демонстрировавшей превосходное качество футбола. В Германии Ханс-Дитеру Флику спасибо за это не скажут. Немецкий специалист упростил задачу для де ла Фуэнте. На блюдечке подал топовых игроков в отменном тонусе.

Ставка: победа сборной Испании в Лиге наций за 3.30.