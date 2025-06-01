Уле-Гуннар Сульшер получит Лигу Европы: экспресс на чемпионат Турции

Сегодня, 1 июня, состоятся матчи чемпионата Турции. Самые интересные из них можно объединить в экспресс. На финише интриг мало, но они есть. Самая горячая — борьба «Бешикташа» и «Самсунспора» за выход в квалификацию Лиги Европы.

Прогноз на матч «Бодрум» — «Бешикташ»

«Бодрум» уже потерял шансы завершить сезон вне зоны вылета. А вот «Бешикташ» ещё мотивации не лишён. Отставание от занимающего третье место в турнирной таблице первенства «Самсунспора» составляет два очка. Если конкурент оступится, подопечные Уле-Гуннара Сульшера сыграют в квалификации Лиги Европы.

Правда, есть ещё одно немаловажное условие. «Бешикташу» ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящем матче. Интрига в том, что за всю историю соперники провели всего лишь одну очную встречу — в первом круге текущего сезона. «Бодрум» уступил на выезде со счётом 1:2.

Впрочем, у Сульшера есть в подспорье топовые игроки. Например, бывший нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле и выросший в звезду чемпионата Турции Жедсон Фернандеш, который привлёк внимание московского «Спартака». У «Бодрума» ресурсов куда меньше. Равно как и желания набрать очки. Заключить пари на П2 + ТМ 4.5 мяча можно за 2.22. Высокой результативности не ждём. Ни в одном из семи предыдущих матчей турецкой Суперлиги «Бодрум» не пропустил больше двух мячей.

Прогноз на матч «Самсунспор» — «Кайсериспор»

В чемпионате Турции градус страсти снизился. По идее, у середняков уже должно стать меньше мотивации, ведь за попадание в еврокубки они не соревнуются и от понижения в дивизионе застрахованы. Только вот «Кайсериспор» эти доводы совершенно не убеждают. Под занавес сезона он набрал отменный ход.

«Самсунспор» стабильнее, чем «Кайсериспор», на дистанции, однако на последнем отрезке сезона показатели у него более скромные. Подопечные Томаса Райса выиграли только 4 из 12 предыдущих встреч турецкой Суперлиги. Три из четырёх побед одержаны над располагающимися в зоне вылета командами.

«Самсунспор» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Спустится на четвёртую строчку, если не сможет победить «Кайсериспор», а «Бешикташ» одолеет лишённый турнирной мотивации «Бодрум» в параллельном матче. Стимул у подопечных Райса отличный, но вот тонус очень плохой. У «Кайсериспора» есть все шансы оставить «Самсунспор» без Лиги Европы. Берём Х2.

Экспресс на матчи чемпионата Турции 1 июня 2025 года

Ставка 1: победа «Бешикташа» в матче с «Бодрумом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.22.

победа «Бешикташа» в матче с «Бодрумом» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.22. Ставка 2: «Кайсериспор» не проиграет «Самсунспору» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.22 х 2.20 = 4.88.