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Ростов — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 1 июня, смотреть бесплатно, какой канал, онлайн-трансляция, составы, счёт, результат

Суперфинал «Ростов» — ЦСКА и подвиги Хайкина: экспресс на футбол
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на футбол 1 июня 2025 года
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Первый день лета принесёт матч за титул.

Сегодня, 1 июня, «Ростов» и ЦСКА разыграют Кубок России. Однако на этом встречи с участием россиян в клубном футболе не заканчиваются. В чемпионате Норвегии продолжает показывать класс Никита Хайкин. Берём экспресс!

Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пользу победы московского клуба говорят сразу несколько факторов. Самый громкий из них — результаты. ЦСКА проводит какую-то сумасшедшую серию этой весной. 17 матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, и только одно поражение от «Зенита» в первой игре за выход в Суперфинал Кубка России. И впоследствии удалось ярко реабилитироваться.

Кроме того, в пользу подопечных Марко Николича говорит класс. Всё-таки исполнители в обойме более сильные индивидуально, нежели у «Ростова». Многие уезжают в сборную, в том числе и легионеры. Кадровых проблем сейчас не наблюдается, а потому состав на титульный матч должен быть самый боевой. Ростовчане, в свою очередь, зимой остались без Данила Глебова — основообразующего игрока.

При этом ЦСКА по итогам чемпионата России сезона-2024/2025 стал лучшим после «Зенита» по количеству пропущенных мячей. За 30 туров допустил только 21 результативную атаку своих соперников. На таком фоне логично было бы предположить победу армейцев всухую в Суперфинале. Ещё один аргумент против «Ростова» — поле. «Лужники» находятся в Москве, так что добираться туда будет сложно только ему.

Прогноз на матч «Хёугесунн» — «Будё-Глимт»

Норвегия — Элитсерия . 9-й тур
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Хёугесунн
Хёугесунн
Не начался
Будё-Глимт
Будё
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интриги в чемпионате Норвегии в последние годы немного. «Будё-Глимт» чувствует себя, как «ПСЖ» в Лиге 1. Доминирует! На внутренней арене ему уже становится скучно. Победил в четырёх из пяти предыдущих розыгрышей первенства. Ещё в одном довольствовался серебряными медалями.

На воротах отличный голкипер. Никита Хайкин очень надёжен. В клубе даже не поняли, почему 29-летний вратарь не попал в расширенный состав сборной России. Пресс-служба «Будё-Глимт» отметила, что против «Тоттенхэма» в Лиге Европы он сыграл на высоком европейском уровне. И это правда!

«Хёугесунн» подопечные Кнутсена должны победить без какого-либо труда. Соперник замыкает турнирную таблицу чемпионата Норвегии. Он проиграл семь из восьми матчей первенства. За этот период времени забил только четыре мяча, а пропустил — 24. Намечается разгром.

Экспресс на футбол 1 июня 2025 года

  • Ставка 1: победа ЦСКА в матче с «Ростовом» всухую за 3.60.
  • Ставка 2: победа «Будё-Глимт» во встрече с «Хёугесунном» с форой (-2) за 2.10.

Общий коэффициент: 3.60 х 2.10 = 7.56.

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