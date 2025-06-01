Слишком сложная группа для Грузии. В сенсацию не верится.

Почему Хвича и Мамардашвили пропустят ЧМ-2026? Всё о группе Е перед отбором

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи первенства планеты будут принимать три страны — Мексика, Канада и США. В 2025 году состоятся отборочные турниры, отдельное внимание уделим Европе. В некоторых квартетах квалификационные встречи уже начались. Разбираем каждую группу и пробуем понять, что её ждёт.

Кто попал в группу Е

В отборочную группу Е на ЧМ-2026 европейского сегмента попали сборные Испании, Турции, Грузии и Болгарии. Соперники проведут друг с другом по два матча. Первая встреча в группе запланирована на 4 сентября 2025 года, а последняя — на 18 ноября 2025 года. Квартет подобрался любопытный, хотя и с явным лидером.

По мнению букмекеров, фаворитом являются испанцы. Если они займут первое место в группе, сыграет коэффициент 1.15. Дальше по порядку идут турки (8.00) и грузины (17.0). А меньше всего аналитики верят в сенсацию от болгар — коэффициент 50.0. Сейчас рассмотрим подробнее.

Чего ждать от группы Е

Первое и последнее места в группе неоспоримы. Испания — безоговорочный фаворит, а Болгария — беспросветный аутсайдер. С этим вопросом, пожалуй, разобрались, больше к нему не возвращаемся. А вот кто займёт второе место и попробует пройти отбор на ЧМ-2026 через плей-офф, не совсем очевидно.

Сборная Турции очень круто заиграла после назначения Винченцо Монтеллы. Дошла до 1/4 финала Евро-2024 и заставила нидерландцев попотеть ради выхода в следующую стадию турнира, уступив 1:2. С серьёзными намерениями команда подходит к отборочному турниру на ЧМ-2026.

Турки ринулись на повышение в Лиге наций, дважды уверенно победив Венгрию (3:1 и 3:0). Исправно показывают приятный глазу результативный футбол. Монтелла находит более эффективное применение навыкам талантливого Арды Гюлера, чем Карло Анчелотти в мадридском «Реале». Хавбек делает разницу.

Что же такой сильной Турции может противопоставить более скромная Грузия? На групповом этапе Евро-2024 подопечные Вилли Саньоля уступили туркам со счётом 1:3. Они всё же вышли в плей-офф благодаря победе над утратившей мотивацию Португалией (2:0). Однако команда Монтеллы зашла дальше.

Саньоль проделал впечатляющую работу. То, что его подопечные вышли в плей-офф Евро-2024, уже огромное достижение для страны. Однако ресурсов по-прежнему очень мало. Стараний надёжного Георгия Мамардашвили и талантливого Хвичи Кварацхелии часто оказывается недостаточно.

Вполне вероятно, одной сенсацией грузины порадуют. Отнимут разок очки у турок или испанцев. Однако финишировать выше подопечных Монтеллы крайне мало шансов. Даже несмотря на то, что Кварацхелия и Мамардашвили провели отличный сезон. Уровень конкурента слишком высок.