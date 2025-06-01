В шоке будет даже Роналду. Венгрия лишит Сперцяна и Келлехера ЧМ-2026

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи первенства планеты будут принимать три страны — Мексика, Канада и США. В 2025 году состоятся отборочные турниры, отдельное внимание уделим Европе. В некоторых квартетах квалификационные встречи уже начались. Разбираем каждую группу и пробуем понять, что её ждёт.

Кто попал в группу F

В отборочную группу F европейского сегмента попали сборные Португалии, Армении, Ирландии и Венгрии. Соперники проведут друг с другом по два матча в рамках квалификации. Первая встреча в квартете запланирована на 6 сентября 2025 года, а последняя — на 16 ноября 2025 года.

По мнению букмекеров, фаворитами являются португальцы. Если они займут первое место в группе по итогам всех матчей, сыграет коэффициент 1.12. Дальше вторую строчку делят венгры и ирландцы, коэффициент у них одинаковый — 12.0. А меньше всего аналитики верят в сенсацию от Армении — коэффициент 25.0.

Чего ждать от группы F

В группе F ещё ничего не ясно. Даже с победителем всё не так очевидно, как представляют аналитики и букмекеры. На бумаге сборная Португалии — фаворит. Однозначно. Однако у неё неоднократно возникали серьёзные проблемы в матчах с ирландцами. Да и те же венгры своей превосходной организованностью способны поставить Роберто Мартинеса в тупик.

Кроме того, Криштиану Роналду становится всё хуже. Он часто упускает голевые моменты и теряет самоконтроль. В Саудовской Аравии улетучилась важнейшая часть менталитета знаменитого нападающего. Разучился выигрывать трофеи, а потому лишился внутреннего покоя. Заражает этим состоянием парнёров по команде, ведь они берут с него пример.

В последнее время, конечно, и венгры подзачахли. Неудачно выступили в финальном раунде Евро-2024, а также провалились в Лиге наций. Впрочем, в квалификации на чемпионат Европы подопечные Марко Росси не потерпели ни одного поражения. А уж ради попадания на ЧМ они, естественно, горы свернут. Так что не стоит их списывать со счетов раньше времени.

Сборная Венгрии крайне неуступчива и выделяется пристрастием к сотворению сенсаций. Многократно отбирала очки у сборных, которые как минимум на одном уровне с Португалией. А потому не стоит исключать и вероятности того, что подопечные Росси даже отправят Роналду добывать путёвку в финальный раунд ЧМ-2026 через плей-офф.

Ирландцы, конечно, менее стабильны и показывают не столь качественный футбол, нежели венгры. Однако они представляют большую опасность именно для португальцев. Тактика бесхитростная, но эффективная против команды Роберто Мартинеса. Просто обороняются всей командой, вызывая у соперника безыдейность. А ещё и периодически убегают в контратаки.

Только с Арменией у сборной Португалии не должно возникнуть никаких проблем. Смена главного тренера пока что совершенно не помогает. После провального выступления на групповом этапе Лиги наций последовал ещё более болезненный конфуз — два поражения в стыках от Грузии с общим счётом 1:9. Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян обречены на провал. У Джона вант Схипа впереди огромное количество работы.

В то же время странно видеть одинаковые коэффициенты на успех сборных Венгрии и Ирландии. С учётом опыта последних лет, венгры сейчас сильнее ирландцев на голову. Свои очки непременно наберут и будут не просто бороться за финиш в топ-2, а станут сражаться за победу со сборной Португалии. Состав у них крепче, чем у ирландцев, из которых можно выделить разве что голкипера Кивина Келлехера.

Ставка: Венгрия займёт место в топ-2 группы F за 1.81.