Они нашли друг друга! Что ждёт сборную Бразилии с Карло Анчелотти

То, о чём говорили несколько последних лет — свершилось. Сборная Бразилии наконец доверилась, впервые в истории, иностранному специалисту. И им стал не кто-нибудь, а сам Карло Анчелотти. Маститый наставник завершил работу в «Реале» и окунётся в футбол сборных. Что ждёт его у руля бразильской команды? Разбираемся.

Идеальный мэтч!

В первую очередь нужно отметить, что при всём давлении турнирная ситуация у бразильцев благоприятная. Да, они только четвёртые в отборочном турнире Южной Америки на ЧМ-2026. Однако чтобы не попасть на первенство планеты, нужно не просто постараться, а проиграть всё при том, чтобы и соперники набирали максимум очков. Всё дело в расширении числа участников с 32 до 48 команд. Вот и получается, что в Южной Америке из 10 команд в отборе шесть получат прямые путёвки, а седьмая сыграет в стыковых матчах. И конечно, Бразилия спокойно отберётся на чемпионат мира.

В принципе, можно даже поставить на победу бразильцев в отборочной группе с коэффициентом 250.00, но не рекомендуем. Да, эмоциональный всплеск, да, могут выиграть четыре оставшихся встречи, но это 12 очков. А у лидирующей Аргентины сейчас на 10 больше. Так что чуда не будет. Однако повторимся, у Анчелотти есть возможность спокойно работать и готовиться к турниру.

За это назначение много факторов. Во-первых, тренеров такого уровня в Бразилии просто нет. Своих пробовали и много, но никто в последние годы ничего не добился. Во многом потому, что это были не самые большие авторитеты для футболистов. У Анчелотти такой проблемы точно не появится.

Сам Карло тоже кажется отличным вариантом. Это не тактический гик, не тот специалист, который будет кропотливо добиваться совершенства на тренировках. Однако вот расставить имеющийся у него в наличии материал, создать нужную атмосферу, объединить одной идеей — в этом итальянец большой мастак. Вспомните «Реал» в прошлом сезоне, вопросы отпадут. Те же Винисиус и Родриго поиграли много лет под руководством Анчелотти, «химия» здесь окажется на высшем уровне.

Мотивация у Карло точно будет. Само по себе сочетание слов «главный тренер сборной Бразилии» — нечто магическое. Ну и со сборной это у Анчелотти первый опыт. Показать себя универсальным специалистом — высший шик. Да и стать чемпионом мира — значит войти в совершенно особый клуб великих футболистов.

Но есть нюансы

Однако легко Анчелотти точно не будет. Процесс адаптации к футболу сборных и подготовке команд на короткой дистанции — совершенно особая субстанция, с ней итальянцу ещё предстоит разобраться.

В плане создания и поддержания атмосферы итальянцу практически нет равных, но есть ещё непосредственно футбольные вещи — физика, тактика. И здесь очень важно будет собрать свой штаб. А по всей вероятности, сын Давиде окончательно решил попробовать себя в самостоятельной работе. Если это случится, нужно будет формировать команду тренеров. Как с этим справится Анчелотти? Вопрос.

К тому же у Карло нет опыта подготовки к таким скоротечным турнирам, как чемпионат мира. И здесь тоже нужно будет быстро во всё вникнуть и окружить себя нужными специалистами.

Ну и, наконец, пожалуй, главный момент. Сборная Бразилии прямо сейчас — не самая сильная в мире. И уступает многим сборным Бразилии разных лет и созывов. Да, много звёзд, но команды из них как-то пока не получилось. Да и победного опыта кот наплакал. За последние 10 лет у пентакампеонов только одна громкая победа — Кубок Америки — 2019. И всё. Неудивительно, что уже пошли слухи, что Анчелотти хочет вернуть в сборную Неймара и Каземиро. Возможно, они не будут определять игру команды на поле. Но помогут заразить её победной ДНК.

Так выиграет Бразилия ЧМ-2026 или нет?

Прямо сейчас на бразильцев дают коэффициент 7.00 и видят их в тройке главных фаворитов наряду с Испанией и Францией. В Анчелотти верят. И он вполне способен дать результат. Не будем забывать, что ЧМ-2026 пройдёт в Америке, пусть и в Северной. Адаптироваться будет всё равно проще, чем к турниру в Европе или Азии. Так что рассмотреть ставку на победу Карло и компании вполне можно. Пусть до старта первенства планеты ещё многое может измениться.