Африканский вызов и славянское дерби. Как сборная России проведёт июньские матчи?

Изоляция сборной России по футболу от участия в официальных международных турнирах продолжается. Определённо, это повод для грусти, но не причина оставаться совсем без практики. Поэтому уже в этом месяце наша команда проведёт два товарищеских матча. 6 июня сыграет со сборной Нигерии, а 10 июня — со сборной Беларуси.

Валерий Карпин сможет проверить эффективность атакующих действий и качество оборонительных построений. А мы — не останемся без футбола. Будем болеть за нашу сборную! А пока попробуем разобраться, как команда Карпина проведёт товарищеские встречи.

Чего ждать от матча Россия — Нигерия

6 июня сборная России на стадионе «Лужники» сыграет с Нигерией. Соперник серьёзный. Валерий Карпин признался, что это одна из сильнейших команд за последние три года, наряду с Сербией (4:0) и Камеруном (1:0). Победу российской сборной букмекеры оценили коэффициентом 2.35, а поставить на нигерийскую команду можно за 3.05. Ничья идёт за 3.30. Шансы относительно равные.

Главная звезда сборной Нигерии — это Виктор Осимхен. Но он не приедет на матч с Россией, как и Адемола Лукман. Вот только не стоит думать, что без этих двух игроков «суперорлы» не представляют опасности. Это серьёзная команда, у которой в составе сыграют Виктор Бонифасе («Байер»), Самуэль Чуквезе («Милан»), Келечи Ихеаначо (бывший игрок «Лестер Сити»).

С таким подбором футболистов сборная Нигерии вправе делать акцент на игре в нападении, но называть её сверхрезультативной тоже неправильно. Забивает не так много, даже на своём континенте. Последние две встречи квалификации на ЧМ-2026 завершились победой над Руандой (2:0) и ничьей с Зимбабве (1:1). Все три мяча забил Виктор Осимхен, которого не будет в Москве.

Вряд ли сборная России сыграет в обороне хуже, чем эти африканские команды. Особенно учитывая уровень и опыт наших вратарей — Сафонова и Лунёва. Да и насчёт оборонительной линии Валерий Карпин хорошо подумал. В том числе пригласив тройку защитников «Ростова» — Ваханию, Мелёхина и Осипенко.

Хорошо организованная оборона — это лучшее оружие против техничных нигерийских футболистов. Последние восемь матчей сборная России сыграла на ноль. Правда, уровень соперников был значительно ниже, чем у Нигерии. Но тот факт, что серьёзных ошибок защита не допускала, стоит учитывать. Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимают за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Мало голов, но зрелищно!

Вряд ли получится обыграть нигерийцев всухую. Всё-таки у них есть классные игроки атаки, которые будут пытаться заявить о себе. Сборная России тоже не останется без забитого мяча. У Ивана Сергеева, Николая Комличенко, Антона Миранчука и Максима Глушенкова будет нешуточная мотивация, ведь это соперник уровня чемпионата мира.

Большой результативности от этой встречи не ждём. Сыграть так же, как с Замбией (5:0), Гренадой (5:0), Сирией (4:0) и Брунеем (11:0), вряд ли удастся. Лучшим вариантом для ставки будет «обе забьют» и тотал меньше 5.5 мяча с коэффициентом 2.00. Матч вполне может закончиться со счётом 1:1 или 2:1 в пользу российской команды.

Чего ждать от матча Беларусь — Россия

10 июня в Минске сборная России проведёт матч с Беларусью. Последний раз они играли между собой 6 июня в 2024 году. Подопечные Валерия Карпина тогда выиграли со счётом 4:0 благодаря дублю Фёдора Чалова и голам Ивана Облякова и Константина Тюкавина. Белорусы наверняка захотят взять реванш. На их победу можно поставить с коэффициентом 7.60, а на россиян — за 1.45. Ничья идёт за 4.40.

Две товарищеские встречи в этом году были выиграны белорусами у Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0). Прогресс под руководством испанского тренера Карлоса Алоса Феррера есть. Неплохо выступила сборная Беларуси в Лиге наций, уступив только Северной Ирландии, которая в итоге и выиграла группу.

Впереди у «белых крыльев» отбор на чемпионат мира, поэтому они со всей серьёзностью отнесутся к товарищеской встрече со сборной России. Это ещё один вызов для испанского специалиста. Считаем, что Беларусь пойдёт вперёд, попытается забить гол или даже два, что приведёт к результативному футболу. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Учитывая сдвиги в лучшую сторону в игре «белых крыльев» и эксперименты Валерия Карпина, можно пойти дальше и взять тотал больше 3.5 мяча за 3.10. Есть вполне обоснованное ощущение, что голов будет даже больше, чем в прошлой очной встрече. Тем более для сборной России это станет поводом выдохнуть после напряжённой игры с Нигерией.

В Минске бояться нечего

У состава, который выбрал Валерий Карпин на июньские товарищеские матчи, хорошие перспективы. Есть как минимум шанс продлить серию без поражений. С Нигерией, конечно, придётся повозиться, мягко говоря. Но в ней нет ничего сверхъестественного. Можно как минимум не проиграть.

Беларусь же с прошлого очного матча стала играть лучше, это факт. Однако это лишь раззадорит российских футболистов, который в прошлый раз одержали уверенную победу.

Ставка 1: обе забьют + тотал меньше 5.5 мяча в матче Россия – Нигерия за 2.00.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в игре Беларусь – Россия за 3.10.