Трент Александер-Арнольд покорит «Реал». Каким получится дебютный сезон в Примере?

30 мая мадридский «Реал» официально объявил о переходе Трента Александер-Арнольда. Воспитанник «Ливерпуля» подписал контракт, который рассчитан до 2031 года. Вместе с «красными» он успел дважды стать чемпионом АПЛ, выигрывал все кубки в Англии и становился победителем Лиги чемпионов.

Впервые на поле в футболке «сливочных» болельщики смогут увидеть Трента уже на клубном чемпионате мира, который пройдёт с 14 июня по 13 июля. Каких успехов добьётся защитник сборной Англии в составе «Реала»? Попробуем в этом разобраться.

В чём хорош Александер-Арнольд?

Александер-Арнольд славится не только своим высоким уровнем игры в обороне, но и точными длинными передачами, а также умением забивать со штрафных важные голы. Такой игрок, способный отрабатывать как в защите, так и в полузащите, может стать незаменимым в «Реале». Однако сможет ли он забивать, когда в составе мадридцев полно классных исполнителей?

Букмекеры предлагают поставить на тотал больше 2.5 мяча от Трента в сезоне-2025/2026 Примеры с коэффициентом 2.10. А тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. В последних двух розыгрышах АПЛ Александер-Арнольд забивал по три мяча. Если не будет проблем с адаптацией в Мадриде, учитывая уровень собравшихся там звёзд, защитник вполне может стать автором и трёх голов.

Так как англичанин считается одним из лучших по розыгрышу и ударам со штрафных, букмекеры выкатили соответствующую линию. Если за грядущий сезон в чемпионате Испании Трент сможет забить больше 1.5 мяча со штрафных, сыграет коэффициент 2.95, а если нет — 1.35. Эксперты не уверены, что ему удастся преодолеть эту планку. Мы тоже.

Предыдущие три сезона в АПЛ бывший защитник «Ливерпуля» забивал ровно по одному мячу со штрафных. Учитывая, что будет сложно выиграть конкуренцию у Килиана Мбаппе по их исполнению, возможностей у Александера-Арнольда будет не так много. Поэтому голосуем за прогноз букмекеров.

Зато Трент умеет поддерживать атакующие действия команды, и у него высокая точность передач, особенно длинных. Если мадридский «Реал» станет намного злее в атаке в следующем сезоне, то тотал больше 6.5 результативной передачи должен покориться Тренту. Поставить на него можно с коэффициентом 1.85.

Дисциплина — козырь Трента

Александер-Арнольд — классный защитник. Очевидно, что он один из лучших в своём деле. Свою работу выполняет аккуратно. Поэтому за карьеру в «Ливерпуле» ему никогда не показывали красную карточку. Ждать, что в «Реале» он получит удаление в первом же сезоне, не стоит. Ставки на тотал меньше 0.5 красной карточки принимают за 1.16, а тотал больше 0.5 КК идёт за 4.50.

У Трента нет проблем с дисциплиной, но в Примере больше физического контакта при игре. Это может сказаться на футболисте, как и адаптация, на которую потребуется время. В АПЛ защитник получал минимум пять жёлтых карточек в каждом из последних трёх сезонов. Учитывая изменения, которые ему предстоит пережить, стоит взять ставку на тотал больше 4.5 ЖК с коэффициентом 2.40. Желающие пойти против могут сыграть ТМ 4.5 жёлтой карточки за 1.50.

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в сезоне-2025/2026 Примеры за 2.10.

Ставка 2: тотал больше 6.5 голевой передачи в сезоне-2025/2026 Примеры за 1.85.

Ставка 3: тотал больше 4.5 жёлтой карточки в сезоне-2025/2026 Примеры за 2.40.