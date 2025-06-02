Что, опять?! Италия рискует пропустить третий ЧМ подряд. Виноват — Эрлинг Холанд

С 11 июня по 19 июля 2026 года пройдёт чемпионат мира по футболу. Матчи будут проводить в трёх странах – Канаде, США и Мексике. Но сначала сборным предстоит отборочный этап. Больше всего нас интересует Европа. В некоторых группах команды уже успели провести по два матча. Сегодня мы разберём группу I и попробуем понять, чего ждать от тех, кто в ней собрался.

Кто попал в группу I

Напрямую на ЧМ-2026 из группы может выйти только одна команда, которая займёт первое место. Сборная со второй строчки дополнительно сыграет в плей-офф. Что касается группы I, то здесь чётко просматриваются два фаворита — это сборная Италии, на победу которой в группе дают коэффициент 1.55, и сборная Норвегии (2.55).

«Свёрла» уже лидируют после двух сыгранных матчей, а итальянцы только начнут отборочный этап. Вероятность, что Израиль сумеет занять первое или второе место в группе, аналитики оценили коэффициентом 8.00, а шансы Эстонии — коэффициентом 20.0. Пятая команда — Молдавия, которая уже проиграла свои две встречи отбора. Её шансы на первое или второе место — 100.0.

Чего ждать от группы I

Трудно ждать сюрпризов от группы, в которой есть сборная Италии. Болельщики и футболисты верят, что после двух пропущенных чемпионатов мира команда наконец-то сможет пройти квалификацию. Под руководством Лучано Спаллетти итальянцы неплохо провели матчи группового этапа в Лиге наций.

Сможет ли Италия занять первое место в квалификации на ЧМ-2026, станет понятно уже после предстоящей встречи с Норвегией. Пока «свёрла» лидируют, одержав две победы — в матчах с Молдавией (5:0) и Израилем (4:2). Нападение команды выглядит очень грозно благодаря Холанду, Сёрлоту и Эдегору.

Есть вероятность, что такая атака сможет компенсировать недостаток в оборонительной линии даже в матчах с Италией, которая в последних трёх встречах Лиги наций пропускала много. Подопечные Спаллетти неудачно сыграли с Францией (1:3) и Германией (1:2 и 3:3). Верить, что действующий победитель Лиги чемпионов Доннарумма сможет в одиночку решить исход встреч с норвежцами — такая себе затея.

Поэтому есть предложение поверить, что Норвегия выиграет группу I. Итальянцев в очередной раз будут ждать испытания. Не исключено, что по окончании отборочного этапа у «Скуадра адзурра» и «свёрл» будет одинаковое количество очков, но не в пользу итальянцев скажется разница забитых мячей.

У остальных команд нет шансов побороться за первую и вторую строчки. Израиль — неприятный соперник для многих сборных. Он доказал это в матчах Лиги наций. Кстати, сине-белые играли в одной группе с Италией, которой дважды уступили — 1:2 и 1:4. Зато обыграли Бельгию (1:0) и удержали нулевую ничью с Францией. Но класса и опыта многим футболистам пока не хватает.

Эстония и Молдавия будут решать между собой, кто займёт последнее место. Конкурировать с Израилем, Италией и Норвегией точно не в их силах. Слишком большая разница в классе. А вот норвежцы могут устроить проблемы итальянцам.

Ставка: победа Норвегии в группе I за 2.55.