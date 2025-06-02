Макдэвид готов к реваншу с Бобровским. Каким будет финал Кубка Стэнли?

Сезон в Национальной хоккейной лиге достиг своей кульминации. Стадия плей-офф подошла к финальной серии, где двое сильнейших разыграют Кубок Стэнли — 2025. Во второй раз подряд в финал вышли «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Серия возьмёт своё начало в Эдмонтоне, Канада. Соперники проведут четыре встречи с 5 по 13 июня, а если потребуется — ещё три с 15 по 21 июня. Букмекеры и эксперты уже оценили шансы оппонентов и сделали свои прогнозы. Попытаемся разобраться в линии и понять, чего ждать от финала плей-офф НХЛ.

«Эдмонтон» ближе к реваншу, чем «Флорида» ко второму титулу

В прошлом сезоне «Эдмонтон» и «Флорида» тоже добрались до финала плей-офф. В заключительной серии со счётом 4-3 сильнее оказалась американская команда. На этот раз букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение канадскому клубу.

Перед первой встречей серии победа «Ойлерз» в плей-офф оценивается коэффициентом 1.85. Успех «Пантерз» доступен с коэффициентом 1.95. Разница до неприличия маленькая, но она есть. А ведь обе команды подходят к противостоянию с одинаковым тонусом, ведь завершили свои предыдущие серии за пять матчей.

Семь матчей в финале Кубка Стэнли — реальность

В прошлом году «Флорида» выиграла четыре встречи, а «Эдмонтон» — три. То есть финал Кубка Стэнли затянулся на семь матчей. И на этот раз, по мнению букмекеров, есть шансы увидеть нечто похожее. Если командам понадобится седьмая игра, зайдёт коэффициент 2.95, что можно представить как почти 34% вероятности.

При этом шесть игр доступны в букмекерской линии с коэффициентом 1.47 — около 70% вероятности. С учётом исторической близости в результатах в очных противостояниях (18:15 по победам), можно предположить, что предстоящая серия действительно затянется.

Бобровский остановит Макдэвида?

Если говорить про голы, то в прошлом году команды на двоих забросили 41 шайбу за семь встреч финала. «Эдмонтон» – 23, а «Флорида» — 18. Парадоксально, но канадскому клубу это не помогло поднять кубок над головой. Однако важнее то, что теперь аналитики сомневаются в подобной результативности.

Общий тотал меньше 36.5 шайбы по итогам серии финала Кубка Стэнли — 2025 оценивается коэффициентом 1.80, что можно представить как 55% вероятности. Тотал больше 36.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.90. Соответственно, шансы увидеть как минимум 37 шайб — ниже.

Отчасти это связано с выдающейся игрой голкипера «Флориды». Сергей Бобровский выдал очень качественную серию с «Каролиной Харрикейнз» и даже оформил шат-аут. С другой стороны, Коннор Макдэвид в плей-офф набрал 26 очков по системе «гол+пас», хотя провёл лишь 16 матчей.

Чего ждать от финала Кубка Стэнли — 2025

Судя по прогнозам букмекеров и аналитиков, нас снова ждёт напряжённый и затяжной финал. Вполне вероятно, голов будет не так много, как в прошлый раз. Зато «Эдмонтон» приблизится к тому, чтобы взять реванш. В принципе, вывод вполне логичный, если учесть преимущество домашнего льда.