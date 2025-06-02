Роналду хотят видеть, Месси вылетит, а «Реал» — фаворит: клубный чемпионат мира — 2025

Финал Лиги чемпионов благополучно отгремел. Клубный сезон во многих европейских странах завершён, и многие участники уходят в заслуженный отпуск. Однако этим летом скучать не придётся, ведь уже в середине июня стартует клубный чемпионат мира — 2025. В теории должно быть захватывающе.

Клубный кубок мира ФИФА пройдёт с 15 июня по 13 июля в 11 городах США, а призовой фонд составит более $ 1 млрд. 32 участника из шести конфедераций порадуют зрителей, а заодно пополнят собственную копилку. Так что с мотивацией вряд ли возникнут проблемы.

Все группы клубного чемпионата мира в США

32 участника из шести конфедераций поделены на восемь группы. Они проведут по одной встрече с каждым соседом из квартета, а затем сильнейшие будут бороться в плей-офф. Составы групп получились следующие:

группа А: «Порту», «Палмейрас», «Аль-Ахли», «Интер Майами»;

группа B: «Ботафого», «ПСЖ», «Атлетико» Мадрид, «Сиэтл Саундерс»;

группа С: «Окленд Сити», «Бенфика», «Бавария», «Бока Хуниорс»;

группа D: «Леон», «Челси», «Фламенго», «Эсперанс», «Лос-Анджелес»;

группа Е: «Урава Ред Даймондс», «Монтеррей», «Интер» Милан, «Ривер Плейт»;

группа F: «Боруссия» Дортмунд, «Флуминенсе», «Ульсан Хёндэ», «Мамелоди Сандаунз»;

группа G: «Манчестер Сити», «Ювентус», «Аль-Айн», «Видад»;

группа H: «Аль-Хиляль», «Пачука», «Реал» Мадрид, «Ред Булл Зальцбург».

Кто фаворит клубного кубка мира ФИФА — 2025

Однозначного фаворита клубного чемпионата мира не могут назвать даже эксперты. Больше всех шансов букмекеры отдают мадридскому «Реалу». Если тот дойдёт до финала турнира и победит, сыграет коэффициент 5.00. Однако следом за ним идёт «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с коэффициентом на успех в 5.50. Вероятность близкая.

Лишь на третье место в этом списке аналитики поставили французский «ПСЖ», который с уверенным счётом выиграл финал Лиги чемпионов и оформил требл. Коэффициент на успех парижан составляет 6.50. А замыкают пятёрку фаворитов мюнхенская «Бавария» (7.00) и лондонский «Челси» (9.00). Коэффициенты же на остальных участников превышают 10.0.

Что ждёт Лионеля Месси на КЧМ-2025

Букмекеры дают на победу «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, коэффициент 50.0. Это приравнивается к сенсации. Если американский клуб выйдет в 1/4 финала клубного чемпионата мира, сыграет коэффициент 4.30, что можно представить лишь как 23% вероятности.

Фактически же аналитики сомневаются даже в выходе Месси из группы. Коэффициент на такое событие составляет 1.90. Это ниже, чем коэффициент на невыход. Хотя сам аргентинец вполне может запомниться. За 13 первых матчей сезона в МЛС у него 10+5 по системе «гол+пас», а в группе А соперники подобрались достаточно играбельные.

Главные слухи клубного чемпионата мира

Разумеется, самый главный вопрос перед стартом турнира — примет ли участие Криштиану Роналду. На момент написания статьи в СМИ появилась информация, что португалец продлил контракт с «Аль-Насром», который не поедет в США. Однако его могут на время отдать в аренду «Аль-Хилялю», где выступает Малком.

Букмекеры дают коэффициент 1.34, если Роналду забьёт гол на клубном чемпионате мира. Вероятность такого события оценивается в 74%. Если же он забьёт именно за «Аль-Хиляль», сыграет коэффициент 2.10. Такого развития событий исключать нельзя, ведь нападающего хотят видеть люди из ФИФА и лично Инфантино.