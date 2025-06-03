Казахстан — мимо, Де Брёйне — на вершине: группа J в отборе на ЧМ-2026

С 11 июня по 19 июля 2026 года в Мексике, США и Канаде пройдёт чемпионат мира по футболу. Чтобы попасть на турнир, в этом году сборным предстоит пройти через отбор. Заострим внимание на Европе, а если конкретнее, то на группе J. Некоторые команды уже успели провести по два матча.

Кто попал в группу J

Если посмотреть на состав группы J отборочного турнира на ЧМ-2026, становится сразу понятно, кто фаворит. Это сборная Бельгии, на победу в группе которой дают коэффициент 1.25. Если Уэльс закончит квалификацию на первой строчке таблицы, сыграет коэффициент 5.00. Разница значительная.

На то, что Северная Македония займёт первое или второе место, дают 4.00. В сборную Казахстана букмекеры тоже не верят и оценивают её шансы финишировать выше третьей строчки коэффициентом 12.0. Ну и главным аутсайдером группы идёт Лихтенштейн – коэффициент 500.0.

Чего ждать от группы J

Все сборные в группе, кроме Бельгии, уже провели по два матча. Северная Македония и Уэльс расположились на первой и второй строчке соответственно. У них по четыре очка. «Красные львы» победили Лихтенштейн со счётом 3:0, а «драконы» обыграли Казахстан – 3:1. Между собой лидеры группы сыграли вничью – 1:1.

Бельгия давненько не радовала болельщиков большими победами. Это при таком мощном составе, в котором есть Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Тибо Куртуа, Жереми Доку и другие футболисты, выступающие не менее ярко в клубах топ-лиг. Теперь Руди Гарсия попробует восстановить авторитет сборной.

Правда, дебют французского специалиста получился весьма неудачным. Сборная Бельгии проиграла Украине (1:3), однако в ответном матче взяла реванш – 3:0. Как бы там ни было, но в отборе на ЧМ-2026 с такими соперниками «красные дьяволы» обязаны забирать первое место.

Сборная Уэльса стала более организованной благодаря Крэйгу Беллами. Главный тренер в преддверии матчей с Лихтенштейном и Бельгией запретил своим футболистам обмениваться футболками и пользоваться телефонами за ужином. Многие посчитают его слишком строгим, но, возможно, благодаря такому отношению валлийцы идут на беспроигрышной серии из восьми встреч.

Они выиграли в Лиге наций свою группу. Удалось обойти такие команды, как Исландия, Турция и Черногория. Затем набрали четыре очка в отборе к ЧМ-2026. Эксперты считают, что именно «драконы» займут второе место. Однако Северная Македония не согласна с такими выводами.

Благодаря разнице мячей именно она находится на первом месте в группе J. Эта сборная удивляла уже не раз. Во время квалификации к ЧМ-2022 Северная Македония обыгрывала Германию, а в стыковых матчах выбила Италию, но затем проиграла Португалии и осталась без чемпионата мира.

«Красные львы» тоже идут на беспроигрышной серии из восьми матчей. Команда стабильна, и это о многом говорит. Есть смысл рискнуть и взять ставку на то, что Северная Македония займёт первое или второе место в группе за 4.00. Конечно, скорее всего, второе.

Что до Казахстана, то какими бы старательными ни были футболисты, им пока рано прорубать себе дорогу на чемпионат мира. Невысокое качество игры, отсутствие стабильности и проблемы с составом накладывают свою печать на результаты. Точно так же минимальны шансы у Лихтенштейна, который уже потерпел два поражения в отборе и закрепился на последней строчке.

Ставка 1: сборная Бельгии выиграет группу J за 1.25.

Ставка 2: сборная Северной Македонии займёт 1-2-е место за 4.00.