У сборной Англии нет конкурентов в отборе, но кто займёт второе место?

Путь Кейна и Беллингема на ЧМ-2026 начнётся с разгрома группы К в квалификации

С 11 июня по 19 июля 2026 года в Мексике, США и Канаде пройдёт чемпионат мира по футболу. Чтобы попасть на турнир, в 2025 году сборным предстоит пройти через отбор. Заострим внимание на Европе. Сегодня разберём группу K, в которой некоторые команды уже успели провести по два матча.

Кто попал в группу K

В группе К есть явный фаворит, и это сборная Англии. Аналитики не сомневаются, что она финиширует на первом месте – коэффициент 1.07. С ними трудно поспорить, если учесть, что «три льва» уже набрали шесть очков. Также за первое или второе место в группе могут поспорить Сербия (1.35) и Албания (3.55).

Главные аутсайдеры группы К – сборные Латвии и Андорры. Шансы латвийцев финишировать выше третьей строчки букмекеры оценили коэффициентом 20.0, а шансы андоррцев — коэффициентом 200.0. Попробуем определить, насколько правы эксперты.

Чего ждать от группы К

Группа К выглядит предсказуемой. Сборная Англии является безоговорочным фаворитом. С этим трудно поспорить. В составе «трёх львов» полно звёздных футболистов. На матч с Андоррой были вызваны Гарри Кейн, Букайо Сака, Коул Палмер, Джуд Беллингем, Трент Александер-Арнольд, Джордан Пикфорд и другие.

Подопечные Томаса Тухеля уже одержали две победы в отборе. Они всухую выиграли у Латвии (3:0) и Албании (2:0). Разве это предел результативности англичан? Они могут сыграть ещё лучше! Поэтому коэффициент 1.07 на их победу в группе выглядит более чем справедливым.

Самый главный вопрос заключается в том, получится ли у сборной Сербии эффективно провести матчи с прямым конкурентом за вторую строчку – Албанией. Если «белые орлы» ещё не сыграли ни одной встречи в отборе, то красно-чёрные успели победить Андорру (3:0), но уступили англичанам.

7 июня у этих сборных очный матч, после которого станет понятно, у кого больше шансов побороться за путёвку. У сербов есть качественные исполнители, но этого недостаточно. Во время прошлого группового этапа Лиги наций «белые орлы» неплохо смотрелись в играх с Испанией, Данией и Швейцарией, однако мало забивали. Всего три гола в шести встречах.

Сборная Албании способна удивлять, и у неё боевой состав, которому просто не хватает опыта топ-матчей. Есть проблемы во всех линиях, но команда играет по своим возможностям и часто держится на характере. Этого мало, чтобы конкурировать с более опытной Сербией в борьбе за вторую строчку. Поэтому ставка на то, что «белые орлы» займут первое или второе место за 1.35, смотрится предпочтительнее.

Сборные Латвии и Андорры мы вправе списать со счетов. Команды являются аутсайдерами. Может быть, когда-нибудь будет по-другому, но сейчас им точно не повезло с группой. В общем, ждём, что сборная Англии разорвёт группу K, а сборная Сербии оставит позади остальных.