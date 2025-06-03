Модрич уйдёт после ЧМ-2026, но попадут ли туда хорваты? Отвечает Чехия

Ближайший чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах – США, Мексике и Канаде. В 2025 году пройдут отборочные матчи на всех континентах, но наше внимание будет уделено Европе. Сегодня разберём группу L, в которой большинство команд уже сыграли по два матча.

Кто попал в группу L

Группа L выглядит конкурентной, поэтому многое будет зависеть от очных матчей между тройкой фаворитов. Эксперты отдают предпочтение Хорватии и предлагают поставить на её победу в группе за 1.47. Шансы выиграть группу Чехии оценили в 3.10, а Черногории – в 15.0.

По мнению аналитиков, главные аутсайдеры в группе – это Фарерские острова и Гибралтар. Коэффициенты, соответственно, 50.0 и 250.0 на первое или второе место. Тут всё справедливо, особенно если учитывать текущее турнирное положение.

Чего ждать от группы L

В группе L уже есть два лидера, которые набрали по шесть очков в двух встречах. Чехия победила Гибралтар (4:0) и Фарерские острова (2:1). Их же обыграла и Черногория, но с общей разностью мячей 4:1. Для сборной Хорватии отбор только начинается. Она попытается оправдать статус фаворита и гарантировать себе путёвку на ЧМ с первого места.

У хорватских футболистов богатый опыт. Ещё не завершил карьеру в сборной Лука Модрич. Он остаётся главным организатором атак команды. Несмотря на прощание с «Реалом», ветеран заявил, что планирует сыграть на ЧМ-2026, который должен стать для него прощальным. Нужно ли говорить о мотивации в таком случае?

Чехия может конкурировать с хорватами в борьбе за первое место в группе L. Состав команды – это смесь опыта и молодости. Патрик Шик уже забил три мяча в двух матчах отбора. Томаш Соучек («Вест Хэм») грамотно организует игру в центре поля. Есть вероятность, что чехи смогут помешать «шашечным» финишировать первыми.

В сборной Черногории много возрастных футболистов, а их опыт вряд ли сопоставим с тем, что есть у чешской и хорватской команд. Вряд ли «храбрые соколы» смогут сделать серьёзную заявку на первое или второе место. Пока они добыли шесть очков во встречах с аутсайдерами. Что касается матчей с более сильными сборными, то мастерства черногорцам чаще не хватает.

Свидетельствует об этом их прошлое выступление в Лиге наций. Проиграли по два матча Исландии и Уэльсу, а также уступили Турции, но в заключительной встрече взяли реванш. За шесть игр команда забила всего четыре мяча, а пропустила – девять. Ставки на то, что черногорцы закончат отбор ниже второго места, принимают за 1.25.

Что касается Фарерских островов и Гибралтара, то они уже показали свои способности в двух первых матчах отбора, потерпев поражения. С тех пор ничего не изменилось. Лучше предположим, что сборная Чехии сможет не проиграть оба матча с Хорватией. Например, команды сыграют дважды вничью. Тогда места распределяться по разнице забитых и пропущенных голов.

Что касается результативности, то у чехов она явно лучше. Это сборная не боится рисковать в атаке и играет ярко. Тогда как «шашечным» больше присуща дисциплинированная и организованная игра. Почему бы в таком случае не попробовать взять победу Чехии в группе L за 3.10.

Ставка 1: Чехия выиграет группу L отбора на ЧМ-2026 за 3.10.

Ставка 2: Черногория займёт место ниже второго за 1.25.