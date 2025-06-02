О'Мэлли не на что надеяться. Чего ждать от UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке (США) на арене «Prudential Center» состоится турнир UFC 316. Главным его событием станет бой-реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли.

В соглавном поединке сразятся чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья и двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон.

Где смотреть UFC 316

Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 1:00 мск, а главные бои стартуют ориентировочно в 5:00 мск.

Полный кард турнира UFC 316

Предварительный кард:

Бруно Силва — Джошуа Ван;

Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;

Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;

Ариане Липски — Ван Цун;

Чу Сан Ю — Джека Сарагих;

Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;

Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;

Маркель Медерос — Марк Чоински.

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;

Келвин Гастелум — Джо Пайфер;

Марио Баутиста — Патрик Микс;

Висенте Люке — Кевин Холланд.

Главный бой — Двалишвили — О'Мэлли

Своей победой в первом бою против Шона и не менее классной защита титула в поединке с Умаром Нурмагомедовым Мераб Двалишвили заслужил право считаться фаворитом. На его победу предлагают коэффициент 1.34, а на соперника — 3.20.

В первом их бою Мераб уверенно разобрался с О'Мэлли. Правда, надо сказать, что во многом Шон закопал себя сам. Он вполне неплохо смотрелся на дистанции. Но поддался под план Двалишвили и не преуспел. Кстати, после того поединка О'Мэлли поблагодарил соперника за науку.

Да, мы увидели, что в разменах ирландец неплох и сможет составить конкуренцию Мерабу. Однако поменялось ли что-нибудь в его борьбе? Навряд ли. И в этом глобальная проблема.

В плюс Шону, правда, можно занести травму Двалишвили. Повреждение пальца на тренировке случилось, но грузинский боец уверяет, что проблем ему это не доставит. Мераб сильнее в скорости, в борьбе, он сильнее оппонента физически, однако не будет ли тут недооценки? Много бойцов обожглось на этом. И в этом и заключается шанс О'Мэлли. Но если Двалишвили выйдет в октагон предельно сконцентрированным, удержать его шансов у ирландца будет очень мало. Так что здесь всё зависит от Мераба.

Соглавный бой — Пенья — Харрисон

А вот здесь всё говорит в пользу претендентки. Победа Кайлы Харрисон котируется за 1.15, а шансы Пеньи оценивают в 5.80. Редко встретишь такие коэффициенты. Но всё абсолютно по делу.

Джулианна из рук вон плохо защищается от тейкдаунов. А Кайла — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо. И этим всё сказано. Как только бой перетечёт в партер, шансы Пеньи окажутся на отметке около нуля. В стойке Харрисон тоже прогрессирует, однако пока это больше инструмент для достижения партера. А там она уничтожает соперниц. Физически сильнее в этой категории нет никого.

Что может противопоставить ей Джулианна? Прежде всего свой несгибаемый характер, с ним у Пеньи всё в порядке. Агрессия и давление скрывают явные пробелы в технике. Так что подавить и попасть — её единственная надежда. Но представить себе такое развитие событий откровенно сложно.