Прогноз на матч Германия — Португалия: 40-летний Роналду мог не приезжать

Шансы у португальцев будут, но о победе думать не стоит.

Регулярный сезон для клубов завершён, но без футбола этим летом мы не останемся. Уже в среду, 4 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1/2 финала Лиги наций Германия — Португалия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Победитель выйдет в финал, проигравший будет сражаться за бронзу.

Коэффициенты на матч Лиги наций Германия — Португалия 4 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно составляет 52% вероятности. Победа сборной Португалии оценивается в 4.20, а на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче 1/2 финала Лиги наций. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67 — около 60% вероятности.

Прогноз на матч 1/2 финала Лиги наций Германия — Португалия (04.06.2025)

После яркого выступления на домашнем чемпионате Европы прошлым летом сборная Германии решила сохранить набранный темп. За шесть туров группового этапа Лиги наций команда успела одержать четыре победы при двух ничейных исходах, хотя соперники были крепкие: Нидерланды (2:2, 1:0), Венгрия (5:0, 1:1) и Босния и Герцеговина (2:1, 7:0).

Разумеется, после такого бундестим спокойно вышла в 1/4 финала, где в двух матчах разобралась со сборной Италии — 2:1 и 3:3. Как видно, с результативностью нет никаких проблемы. Юлиану Нагельсману удалось нивелировать уход главного диспетчера команды — Тони Крооса. Его роль на себя отчасти взял Йозуа Киммих, который отдал пять голевых пасов в этом цикле турнира.

Сборная Португалии, в свою очередь, тоже одержала четыре победы при двух ничьих на групповой стадии. Однако она попала в менее конкурентную группу с Хорватией (2:1, 1:1), Польшей (3:1, 5:1) и Шотландией (2:1, 0:0). Все, кроме, пожалуй, шотландцев, переживают не лучший период за последние годы. При этом в 1/4 финала португальская команда с трудом прошла Данию, едва не вылетев.

Не стоит также забывать о невзрачном выступлении сборной Португалии на Евро-2024. Роберто Мартинес относительно неплохо начал в команде, но пока что его подопечные не выглядят теми, кто может выиграть трофей в ближайшее время. Особенно на фоне сборной Германии. С другой стороны, устроить Юлиану Нагельсману нервотрёпку получится с высокой долей вероятности.

Дело в том, что немецкий специалист не сможет рассчитывать на Антонио Рюдигера, который является основным центральным защитником. При этом Марк-Андре тер Штеген только недавно вернулся после травмы, и его кондиции пока не оптимальны. Это значит, что у португальских нападающих, в том числе у Криштиану Роналду, будут шансы отвечать на атаки соперника своими результативными атаками.

На таком фоне логично ожидать обоюдоострый футбол, который приведёт к забитым мячам. Однако преимущество останется на стороне сборной Германии. Во-первых, потому что она в принципе сейчас сильнее. Во-вторых, матч пройдёт в Мюнхене, где на португальцев будет обеспечено максимальное давление. Что-то вроде победы хозяев со счётом 2:1 здесь реально увидеть.

Ставка: Германия победит Португалию + тотал больше 2.5 мяча за 2.90.