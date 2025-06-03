«Эдмонтон» — «Флорида», первый матч. В этом финале всё будет иначе

Дождались! В четверг, 5 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится первый матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», который откроет финальную серию за Кубок Стэнли — 2025. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Канадский клуб попробует взять реванш за прошлогоднее поражение от американской команды.

Коэффициенты на матч Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» 5 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут назвать явного фаворита в первом матче, однако небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Флорида Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.40. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в первом матче серии за Кубок Стэнли. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.67. Поставить на гол одного из защитников можно за 1.55.

Прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» (05.06.2025)

В прошлом году домашнее преимущество было на стороне «Флориды». Американская команда выиграла два домашних матча, затем — один на выезде, а после немного расслабилась и допустила седьмую встречу. Впрочем, итоговая победа со счётом 4-3 всё равно была вполне заслуженная. Однако начинать защиту титула придётся с двух игр в гостях, и тут могут возникнуть проблемы.

«Ойлерз» провели в нынешней плей-офф семь домашних матчей, где потерпели всего лишь одно поражение. «Пантерз» же на выезде в этом сезоне не так хороши, как дома. Во время регулярки они были только на 15-м месте по набранным очкам в гостях. Забивали примерно столько же, сколько пропускали. Да и два поражения подряд в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 и 3:4) забывать тоже не стоит.

Преимущества в свежести никто из соперников сейчас не получит, потому что полуфинальные серии оба закончили за пять встреч. Времени на отдых и подготовку было приблизительно одинаковое количество. Так что силы и шансы — равны. В таких ситуациях нюансы играют роль. Например, такие как поддержка болельщиков и домашняя атмосфера. Это один из плюсиков на стороне «Эдмонтона».

«Флорида» может похвастаться наличием Сергея Бобровского в составе. Российский голкипер продолжает показывать самый высокий уровень и помогать партнёрам оставаться в игре. Боб даже заслуженно вошёл в топ-5 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии одного крупного медиапространства в Северной Америке. Вратарь сильнее своего визави из «Ойлерз».

Вот только прямо сейчас Стюарт Скиннер очень хорош. В полуфинальной серии с «Даллас Старз» он оформил шат-аут, а суммарно за четыре последние игры пропустил всего лишь пять шайб. Как себя покажет в финале Кубка Стэнли, мы ещё увидим. Но по крайней мере в первой встрече на домашнем стадионе должен быть в хорошем состоянии. Равно как и «Эдмонтон».

Ставка: «Эдмонтон» обыграет «Флориду» за 2.26.