Германия — Португалия в Лиге наций и первый матч за Кубок Стэнли: экспресс на спорт

Сегодня, 4 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций 2025 года. Сборная Германии примет сборную Португалии в матче 1/2 финала. А рано утром 5 июня стартует финальная серия за Кубок Стэнли в НХЛ. Оба события — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч Германия — Португалия

Не стоит забывать о невзрачном выступлении сборной Португалии на Евро-2024. Роберто Мартинес относительно неплохо начал в команде, но пока что его подопечные не выглядят теми, кто может выиграть трофей в ближайшее время. Особенно на фоне сборной Германии, которая ожила. С другой стороны, устроить Юлиану Нагельсману нервотрёпку получится с высокой долей вероятности.

Дело в том, что немецкий специалист не сможет рассчитывать на Антонио Рюдигера, который является основным центральным защитником. При этом Марк-Андре тер Штеген только недавно вернулся после травмы, и его кондиции пока неоптимальные. Это значит, что у португальских нападающих, в том числе у Криштиану Роналду, будут шансы отвечать на атаки соперника своими результативными атаками.

На таком фоне логично ожидать обоюдоострый футбол, который приведёт к забитым мячам. Однако преимущество останется на стороне сборной Германии. Во-первых, потому что она в принципе сейчас сильнее. Во-вторых, матч пройдёт в Мюнхене, где на португальцев будет обеспечено максимальное давление. Что-то вроде победы хозяев со счётом 2:1 здесь реально увидеть.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида»

В прошлом году преимущество домашнего льда было на стороне «Флориды». Американская команда выиграла два домашних матча, затем – один на выезде, а после немного расслабилась и допустила седьмую встречу. Впрочем, итоговая победа со счётом 4-3 всё равно была вполне заслуженной. Однако начинать защиту титула придётся с двух игр в гостях, и тут могут возникнуть проблемы.

«Ойлерз» провели в нынешнем плей-офф семь домашних матчей и потерпели всего лишь одно поражение. «Пантерз» же на выезде в этом сезоне не так хороши, как дома. Во время регулярки они были только на 15-й строчке по набранным очкам в гостях. Забивали примерно столько же, сколько пропускали. Да и два поражения подряд в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 и 3:4) забывать тоже не стоит.

Преимущества в свежести никто из соперников сейчас не получит, потому что полуфинальные серии обе команды закончили за пять встреч. Времени на отдых и подготовку было приблизительно одинаково. Так что силы и шансы — равны. В таких ситуациях играют роль нюансы. Например, поддержка болельщиков и домашняя атмосфера. Это один из плюсиков на стороне «Эдмонтона».

Экспресс на спорт 4 июня 2025 года

Ставка 1: Германия победит Португалию + тотал больше 2.5 мяча за 2.90.

Германия победит Португалию + тотал больше 2.5 мяча за 2.90. Ставка 2: «Эдмонтон» обыграет «Флориду» за 2.26.

Общий коэффициент: 2.90 х 2.26 = 6.55.