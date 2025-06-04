Чили — Аргентина. Билет на ЧМ-2026 у Месси в кармане, но этого мало

Квалификация на ЧМ-2026 продолжается на всех континентах, в том числе в Южной Америке. В ночь на 6 июня пройдёт встреча 15-го тура отбора на чемпионат мира между Чили и Аргентиной. Начало игры – в 4:00 мск. Чего ожидать от команды, которая досрочно вышла в финальную часть? Разбираемся.

Коэффициенты букмекеров на матч Чили — Аргентина 6 июня 2025 года

Вполне ожидаемо, что эксперты считают фаворитом аргентинскую сборную. На её победу можно поставить с коэффициентом 1.75. Шансы чилийцев букмекеры оценили в 5.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

Аналитики также считают, что встреча не получится результативной. Сделать ставки на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13. Наиболее вероятный счёт – 1:0 в пользу аргентинцев за 6.00.

Прогноз на матч 15-го тура отбора на ЧМ-2026 Чили — Аргентина (06.06.2025)

Сборная Аргентины досрочно отобралась на чемпионат мира — 2026, однако это не значит, что она может проводить оставшиеся матчи спустя рукава. Лионель Скалони должен поддерживать отличную форму команды, чтобы не было никаких проблем на самом ЧМ.

За 14 матчей отбора бело-голубые показали классную игру в нападении. Они забили 26 мячей – больше всех остальных команд. Автором шести из них стал Лионель Месси, а Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес и Николас Отаменди забили по три гола. Все они попали в заявку на ближайшие матчи.

С какой стороны ни смотри на состав аргентинцев, он впечатляет. Каждый из футболистов атакующего плана может решить исход в одиночку. В обороне царят дисциплина и организованность. А ворота под надёжной защитой во многом благодаря Эмилиано Мартинесу.

В последней встрече бело-голубые разгромили сборную Бразилии со счётом 4:1. Превосходство подопечных Лионеля Скалони просматривалось во всём. Они больше владели мячом и нанесли в четыре раза больше ударов по воротам. Это была потрясающая игра.

Чилийцам придётся несладко, особенно с учётом их незавидного положения в таблице. Подопечные Рикардо Гареки расположились на последнем месте. От седьмой строчки, дающей право побороться за выход на ЧМ-2026 через стыковые матчи, их отделяет пять очков. Чувствуются проблемы как с реализацией (девять голов в 14 играх), так и в обороне (21 пропущенный мяч).

В последних двух встречах сборная Чили уступила Парагваю (0:1) и сыграла вничью с Эквадором (0:0). Очень часто, особенно в матчах с хорошо обороняющимися командами, подопечные Рикардо Гареки испытывают большие трудности с завершением атак. Например, в игре с эквадорцами чилийцы выглядели очень даже хорошо, но не забили ничего.

Ждать подарка от бело-голубых точно не стоит. Если бы для команды уже не был важен результат, то Лионель Скалони не созвал бы столько звёзд. Во встрече первого круга Аргентина разгромила Чили со счётом 3:0. В тот день отсутствовал Лионель Месси. Что будет, когда он выйдет на поле?

Одержать победу в матче с Аргентиной – это что-то фантастическое в данной ситуации для Чили. Какой бы сумасшедшей ни была мотивация. Бело-голубые спокойны за результат, на них нет давления. В таких условиях команда сможет играть смелее. Хорошо смотрится ставка на индивидуальный тотал аргентинцев больше 1.5 мяча за 2.08.

Рассчитывать на большую результативность в этом матче не будем, но благодаря мастерству и опыту команда Лионеля Скалони должна забивать хотя бы два мяча в ворота чилийцев. Даже если они зацементируют оборону.

Ставка: индивидуальный тотал Аргентины в матче с Чили больше 1.5 мяча за 2.08.