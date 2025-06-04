Эквадор — Бразилия. Звёздный час, а Карло Анчелотти без победы

Дебютная игра в качестве тренера «селесао» получится не самой удачной, но и не плохой.

Квалификация на ЧМ-2026 продолжается на всех континентах, в том числе в Южной Америке. В ночь на 6 июня на стадионе «Монументаль Банко Пичинча» пройдёт встреча 15-го тура отбора на чемпионат мира между Эквадором и Бразилией. Начало игры – в 2:00 мск. Смогут ли гости сбросить хозяев со второй строчки?

Коэффициенты букмекеров на матч Эквадор – Бразилия 6 июня 2025 года

Вполне ожидаемо, что эксперты считают фаворитом бразильскую сборную. На её победу можно поставить с коэффициентом 2.15. Шансы Эквадора букмекеры оценили в 3.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

Аналитики считают, что встреча не получится результативной. Сделать ставки на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт – 0:0 за 6.00 или 1:0 в пользу бразильцев за 6.50.

Прогноз на матч 15-го тура отбора ЧМ-2026 Эквадор – Бразилия (06.06.2025)

Свершилось то, о чём так долго все говорили. Карло Анчелотти завершил работу в мадридском «Реале» и возглавил сборную Бразилии. Итальянец стал первым иностранным тренером, который будет работать с жёлто-зелёными. Этот факт подогревает интерес к назначению ещё сильнее.

Долго ждать первой проверки не пришлось. «Селесао» предстоит сыграть в отборочном турнире с Эквадором. Бразильцы занимают четвёртое место, а соперник находится на второй строчке. Разница между командами – всего два очка. Можно после всего одной победы взобраться на второе место.

Среди шести команд, попадающих на ЧМ, сборная Бразилии проиграла чаще всех – пять раз. Да и пропустила больше всех – 16 голов. Карло Анчелотти должен поменять игру своих подопечных, чтобы вернуть «селесао» чемпионский титул. По крайней мере, он обещал сделать это.

Преимущество итальянского специалиста в том, что за время своей карьеры он поработал со многими бразильцами. В том числе с Роналдо, Ривалдо и Кака. В «Реале» под его руководством чётко выполняли свои задачи и развивались такие звёзды, как Винисиус Жуниор и Родриго. Состав, который Анчелотти собрал на ближайшие матчи, выглядит весьма солидно.

Итальянец постарается уделить огромное внимание поиску баланса между опытом и молодостью. Он обратил внимание не только на признанных звёзд, но и на талантливых молодых игроков. А ещё впервые с 2023 года в заявку попали Антони и Каземиро. Также из звёзд можно сразу выделить Винисиуса, Ришарлисона, Рафинью, Мартинелли, Маркиньоса и Алисона.

В матче первого круга отбора Бразилия обыграла Эквадор со счётом 1:0. С тех пор эквадорская команда никому не проигрывала на протяжении семи встреч. За это время она победила Перу (1:0), Боливию (4:0), Колумбию (1:0) и Венесуэлу (2:1), а вничью сыграла с Парагваем, Уругваем и Чили – с одинаковым счётом 0:0.

Впечатляет оборонительная стабильность, которую демонстрируют подопечные Себастьяна Беккасесе. Всего один пропущенный гол в семи последних матчах – это достойно уважения. Бразилии даже с её мощной атакой будет сложно вскрыть зацементированную оборону эквадорцев. Главный тренер уделяет защите много внимания, а его подопечные хороши в верховой борьбе.

Конечно, Анчелотти горит желанием дебютировать с победы, но важно просто начать работу со сборной не с поражения. Вообще, потребуется время, чтобы команда заиграла так, как он планирует. Всё-таки тренер — иностранец, да и сами бразильцы своенравны.

Эквадор же будет играть на домашнем стадионе. У любой сборной огромная мотивация на встречи с «селесао». Защита эквадорцев вновь постарается сделать всё возможное, чтобы не допускать ошибок и останавливать все опасные атаки. Наша ставка не так очевидна, однако наиболее вероятна – ничья с коэффициентом 3.25.

Это первый официальный матч бразильцев под руководством Анчелотти. Он сможет впервые посмотреть на игру своих подопечных и сделать выводы, а также внести изменения. Соперник непростой. Эквадор вцепится зубами во вторую строчку. Он надёжен и стабилен в защите, а при своих болельщиках будет более мотивирован.

Ставка: ничья за 3.25.