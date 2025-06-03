Титулы или провал? Что ждёт «Реал» с Хаби Алонсо

Букмекеры верят в этот союз. Но есть и большие опасения.

В мадридском «Реале» настало время перемен. Клуб покинули Карло Анчелотти и Лука Модрич. Ушла эпоха. Новым главным тренером команды стал Хаби Алонсо, который в бытность игроком провёл в «Королевском клубе» пять сезонов. Ну а в тренерской карьере без преувеличения влюбил в себя всех работой с леверкузенским «Байером». Но работа в «Реале» — это совсем другой уровень. Как и внимания, напряжения, так и по статусу. Разбираемся, чего ждать от нового тренера в Мадриде.

Букмекеры в Хаби Алонсо верят. Прямо сейчас «Реал» — главный фаворит предстоящего клубного чемпионата мира и чемпионата Испании — 2025/2026. На победу в летнем турнире дают коэффициент 5.00. Этот коэффициент ниже, чем на «Манчестер Сити» (5.50) и на новоиспечённого победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (6.50).

В испанской Примере на «галактикос» дают коэффициент 1.80, а на «Барселону» — 2.10. Шансы остальных значительно ниже.

И только в Лиге чемпионов «Реал» всё-таки не в главных претендентах на титул. Здесь на «Ливерпуль» предлагают котировку 5.50, а за 6.50 можно поставить на Алонсо и компанию, а также на «Барселону» и «ПСЖ».

Итак, от Хаби Алонсо высокие ожидания. Однако оправданны ли они? Всё-таки это совсем другой подход в сравнении с Карло Анчелотти. Давайте взвесим плюсы и минусы.

Сразу отметим, что Хаби — не чужой человек для «Реала». Наверное, это не такая легенда, как Хави в «Барселоне», но и не тренер со стороны. Бэкграунд работы с «Байером» у него тоже отличный. Назначение Алонсо — это точно не эксперимент.

За время работы в Леверкузене испанец проявил себя гибким специалистом, который вполне готов был менять и схему под игроков, и находил с ними общий язык. Это в «Реале» с его звёздным статусом делать придётся неизбежно.

Важно и то, что в клубе понимают необходимость усиления. И готовы выполнять просьбы Хаби Алонсо. Правда, не все. Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен уже подписаны, а вот на покупку Мартина Субименди клуб наложил вето.

Опасения же связаны больше с тактическими моментами. Система Карло Анчелотти — это организованный хаос, в котором у тех же Винисиуса и Мбаппе было достаточно свободы. Хаби Алонсо же — тренер структурный, хоть и не привязан к одной конкретной схеме. А «Реал» — команда звёзд, не команда тренера. Придётся адаптироваться, заставить лидеров поверить в процесс. Как быстро это принятие случится, во многом определят успехи в первый сезон.

«Байер» Алонсо играл в основном в короткий пас, а в «Реале» Винисиус и Мбаппе предпочитают передачи за спину защитникам. Стилевое несоответствие налицо. Придётся искать компромиссы. Здесь же и прессинг, который «галактикос» при Анчелотти применял не так часто. Да и в принципе в три защитника «Реал» играл редко.

Перестройка в Мадриде давно назрела, и следить за ней будет интересно. У Хаби Алонсо есть многие качества, чтобы построить сильный и интересный «Реал». Но насколько быстро пройдут эти изменения и будут ли приняты лидерами команды — пока вопрос. Первые изменения увидим уже скоро — на клубном чемпионате мира.