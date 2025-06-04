Ямаль против победителей Лиги чемпионов. Прогноз на матч Испания — Франция

Финал Лиги чемпионов позади, клубы доделали все свои дела в этом сезоне. Однако без футбола летом мы не останемся. В четверг, 5 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, Германия, состоится матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Победитель отправится в финал, а проигравшего ждёт игра за третье место.

Коэффициенты на матч Лиги наций Испания — Франция 5 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но едва заметное преимущество отдают номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно составляет 40% вероятности. Победа сборной Франции оценивается так же, как и ничейный исход, — в 3.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что полуфинал Лиги наций Испания — Франция не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (5.60).

Прогноз на матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Франция (05.06.2025)

Сборная Испании принимает участие в нынешнем цикле Лиги наций в качестве чемпиона Европы. Причём полностью оправдывает свой титул. За время группового этапа она допустила всего одну осечку, когда в 1-м туре сыграла вничью со сборной Сербии (0:0). В остальных пяти матчах — пять побед с общим счётом 14:4. Солидные цифры и закономерный результат.

В 1/4 финала «Фурия Роха» столкнулась со сборной Нидерландов, которая в последнее время прилично прибавила. Пришлось помучиться. В первой встрече случилась ничья 2:2, во второй — 3:3. Дальше испанцы прошли благодаря серии пенальти. Зато снова можно отметить выдающуюся результативность, характер и смелую игру против других грандов.

В заявке испанской команды на решающие матчи Лиги наций шесть футболистов «Барселоны». Учитывая, что каталонцы, в принципе, провели классный сезон, можно ждать того же и от их представителей. Выигравший с «ПСЖ» Лигу чемпионов Фабиан Руис тоже в составе. Так что Луис де ла Фуэнте вряд ли отойдёт от своей модели, которая принесла ему золотые медали Евро-2024.

Дидье Дешам со сборной Франции на ЧЕ-2024 в Германии выглядел невзрачно. В шести матчах команда забила всего лишь четыре гола с игры. В 1/8 финала Бельгию прошла благодаря рикошету, в 1/4 финала с Португалией дотерпела до серии пенальти, а в 1/2 финала закономерно уступила Испании – 1:2. Думаете, в Лиге наций результаты стали сильно лучше?

На групповом этапе французы бодрее смотрелись на фоне Бельгии и Италии, однако допустили даже нулевую ничью со сборной Израиля. А в 1/4 финала могли уступить сборной Хорватии. С трудом отыгрались после поражения в первой встрече, а дальше прошли лишь по пенальти. Радует одно — сразу семь футболистов сборной так или иначе поучаствовали в финале Лиги чемпионов.

Сборная Франции должна получить небольшой эмоциональный заряд. В том числе благодаря желанию взять реванш. Наверняка игроки активнее пойдут вперёд нежели на чемпионате Европы. Однако у французов, равно как и у испанцев, есть серьёзные кадровые потери в линии обороны. Этот факт может сыграть в пользу ставки на тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.22.