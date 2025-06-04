Триумф грузинского футбола. Прогноз на матч Грузия — Фарерские острова

Клубный сезон позади, но без футбола мы не останемся. В Лиге наций бьются за выход в финал, а на других континентах участвуют в квалификации ЧМ-2026. Сборные, которые нигде не задействованы в данный период, проводят контрольные встречи. В четверг, 5 июня, на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси состоится товарищеский матч Грузия — Фарерские острова. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Грузия — Фарерские острова 5 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Грузии предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 71% вероятности. Победа сборной Фарерских островов оценивается в 8.00 — 12% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в товарищеском матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятной представляется победа хозяев с разницей в два мяча.

Прогноз на товарищеский матч Грузия — Фарерские острова (05.06.2025)

Футбол Грузии в последние годы, очевидно, прибавил. Федерация проводит грамотную политику, всё больше крупных клубов хотят видеть у себя в составе грузинских футболистов, а национальная команда достигает исторических успехов на евроарене. Конечно же, уместно упомянуть о недавней победе Хвичи Кварацхелии в финале Лиги чемпионов. Сегодня нападающий — футбольное лицо страны.

Последним достижением сборной Грузии стала победа в двух стыковых матчах Лиги наций со сборной Армении. Сперва грузины выиграли со счётом 3:0, а затем — 6:1. У Жоржа Микаутадзе из французского «Лиона» два дубля и голевая передача, а у Отара Китеишвили из «Штурма», ставшего чемпионом Австрии, — гол и результативный пас. Благодаря этим уверенным победам национальная команда сохранила прописку в Лиге В на следующий сезон.

Разумеется, выход в плей-офф на прошлогоднем чемпионате Европы тоже забывать не стоит. Вилли Саньоль привил своим подопечным смелость в матчах даже с серьёзными соперниками. Да, сборной Испании, которая на Евро-2024 взяла золотые медали, грузины уступили разгромно. Однако на групповом этапе даже обыграли сборную Португалии, а затем в Лиге наций достойно смотрелись на фоне Чехии, Украины и Албании.

Естественно, сборная Грузии — не чета сборной Фарерских островов. Конечно, скромная островная команда сегодня тоже регулярно радует. За последние пять лет она поднялась из Лиги D и закрепилась в Лиге С, стала реже получать крупные поражения от соперников. Однако класса, опыта выступлений на высоком уровне и технического мастерства футболистам явно не хватает. А здесь ещё и на выезде придётся играть.

Грузинская сборная — очевидный фаворит предстоящего товарищеского матча со сборной Фарерских островов. Не исключено, что гости сумеют отличиться один раз, как это было в их мартовской встрече со сборной Чехии (1:2) в квалификации ЧМ-2026. Однако большего ждать не стоит. Хозяева сейчас на подъёме и даже в товарищеской игре способны учинить разгром. Эта точка — квинтэссенция всего, что было достигнуто ранее.

Ставка: Грузия победит Фарерские острова с форой (-1.5) за 2.10.