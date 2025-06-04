Хозяева готовы к третьей победе подряд, а гостям лучше поберечь себя.

Беларусь покажет зубы перед матчем с Россией. А Казахстан думает о ЧМ-2026

5 июня на стадионе «Борисов-Арена» в товарищеском матче сыграют сборные Беларуси и Казахстана. Для команд встреча будет хорошей возможностью подготовиться к официальным играм и проработать новые тактики. Начало — в 20:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Беларусь — Казахстан 5 июня 2025 года

Букмекерские конторы считают фаворитом сборную Беларуси и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 2.13. Шансы сборной Казахстана оценили коэффициентом 3.80. Ничейный исход идёт за 3.20.

Аналитики считают, что этот товарищеский матч не получится результативным. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают с коэффициентом 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на товарищеский матч Беларусь — Казахстан (05.06.2025)

От Карлоса Алоса Феррера ждут чудес, но он не волшебник, а просто отличный тренер. Медленными темпами у специалиста получается привести сборную Беларуси в чувство и вывести на умеренный прогресс. Футбол, который демонстрирует команда в последних играх, не может не радовать болельщиков.

«Белые крылья» победили в этом году Таджикистан (5:0) и Азербайджан (2:0) в товарищеских встречах. Игра в атаке улучшилась, а оборона стала более качественной. Бывают такие матчи, в которых за сухие победы нужно благодарить только голкипера, но в этих контрольных встречах грамотно действовала в защите вся команда.

Состав у Беларуси скомплектован неплохо. Лидером атак является Виталий Лисакович, выступающий за «Балтику». В прошлом сезоне он провёл 18 игр, в которых забил шесть мячей. Калининградцы стали победителями Первой лиги и вышли в РПЛ. Испанский тренер делает ставку в основном на молодое поколение, у которого всегда особенный настрой на матчи сборной.

Для подготовки к отбору на ЧМ-2026 у «белых крыльев» будет намного больше времени, чем у сборной Казахстана. Впереди ещё контрольная встреча со сборной России, а подопечным Али Алиева после товарищеского матча с Беларусью предстоит 9 июня провести встречу с Северной Македонией, которая имеет куда более важное значение.

«Ястребы» после двух игр квалификации на чемпионат мира занимают третье место в группе, отстав от македонцев на одно очко. Они проиграли Уэльсу со счётом 1:3, но победили Лихтенштейн — 2:0. Героем встречи с красно-синими стал нападающий «Ахмата» Максим Самородов. Забил гол и сделал результативную передачу.

Он не единственный из РПЛ, кто попал в заявку на июньские матчи сборной. Также был вызван Нуралы Алип из «Зенита» — ключевой защитник. Отсутствие из-за травмы Бактиёра Зайнутдинова скажется на потенциале всей команды. Однако основная ставка Али Алиевым была сделана на футболистов чемпионата Казахстана. Пока не совсем понятно, как повлияет перестройка, которую проводит тренер.

По словам Али Алиева, на матч с Беларусью его подопечные будут настроены очень серьёзно. Ведь именно через встречу с этой сборной футболисты смогут подготовиться к игре с Северной Македонией. Но также стоит держать в голове, что у сборной Казахстана и так достаточно травмированных, которые не смогли принять вызов. Поэтому ключевые игроки не будут лезть на рожон и рисковать.

Беларусь же сыграет на домашнем стадионе, да ещё и воодушевлена после двух побед подряд всухую. Пока подопечным Карлоса Алоса Феррера спешить некуда. Можно экспериментировать, отдавать на поле все силы даже в игре с товарищеским статусом. Поэтому логично взять в качестве ставки победу хозяев.

Ставка: победа Беларуси в матче с Казахстаном за 2.13.