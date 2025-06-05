Испания — Франция в полуфинале Лиги наций и Хвича после Лиги чемпионов: экспресс на футбол

Полуфиналы Лиги наций в самом разгаре, скоро определится второй финалист. Однако, кроме этого, на европейской арене национальные команды проводят товарищеские матчи. Забираем самое интересное и составляем единый экспресс.

Прогноз на матч Испания — Франция

В 1/4 финала «Фурия Роха» столкнулась со сборной Нидерландов, которая в последнее время прилично прибавила. Пришлось помучиться. В первой встрече случилась ничья 2:2, во второй — 3:3. Дальше испанцы прошли благодаря серии пенальти. Зато снова можно отметить выдающуюся результативность, характер и смелую игру против других грандов.

В заявке испанской команды на решающие матчи Лиги наций шесть футболистов «Барселоны». С учётом того, что каталонцы, в принципе, провели классный сезон, можно ждать того же и от их представителей. У сборной Франции сразу семь футболистов так или иначе поучаствовали в финале Лиги чемпионов. Плюс на групповом этапе местами команда играла ярко.

Франция должна получить небольшой эмоциональный заряд. В том числе благодаря желанию взять реванш. Наверняка игроки активнее пойдут вперёд, нежели на чемпионате Европы. Однако у французов, равно как и у испанцев, есть серьёзные кадровые потери в линии обороны. Этот факт может сыграть в пользу ставки на тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз на матч Грузия — Фарерские острова

Разумеется, выход в плей-офф на прошлогоднем чемпионате Европы забывать не стоит. Вилли Саньоль привил своим подопечным смелость в матчах даже с серьёзными соперниками. Да, сборной Испании, которая на Евро-2024 взяла золотые медали, грузины уступили разгромно. Однако на групповом этапе обыграли сборную Португалии, а затем в Лиге наций достойно смотрелись на фоне Чехии, Украины и Албании.

Естественно, сборная Фарерских островов не чета сборной Грузии. Конечно, скромная островная команда сегодня тоже регулярно радует. За последние пять лет она поднялась из Лиги D и закрепилась в Лиге С, стала реже терпеть крупные поражения от соперников. Однако класса, опыта выступлений на высоком уровне и технического мастерства футболистам явно не хватает. А здесь ещё и на выезде придётся играть.

Грузинская сборная — очевидный фаворит предстоящего товарищеского матча. Не исключено, что гости сумеют отличиться один раз, как это было в их мартовской встрече со сборной Чехии (1:2) в квалификации ЧМ-2026. Однако большего ждать не стоит. Хозяева сейчас на подъёме и даже в товарищеской игре способны учинить разгром. Эта точка — квинтэссенция всего, что было достигнуто ранее.

Прогноз на матч Беларусь — Казахстан

От Карлоса Алоса Феррера ждут чудес, но он не волшебник, а просто отличный тренер. Медленными темпами у специалиста получается привести сборную Беларуси в чувство и вывести на умеренный прогресс. Футбол, который демонстрирует команда в последних играх, не может не радовать болельщиков. «Белые крылья» победили в этом году Таджикистан (5:0) и Азербайджан (2:0) в товарищеских встречах. Игра в атаке улучшилась, а оборона стала более качественной.

По словам главного тренера сборной Казахстана Али Алиева, на матч с Беларусью его подопечные будут настроены очень серьёзно. Ведь именно через встречу с этой сборной футболисты смогут подготовиться к игре с Северной Македонией. Но также стоит держать в голове, что у сборной Казахстана и так достаточно травмированных, которые не смогли принять вызов. Поэтому ключевые игроки не будут лезть на рожон и рисковать.

Беларусь же сыграет на домашнем стадионе, да ещё и воодушевлённая после двух побед подряд всухую. Пока подопечным Карлоса Алоса Феррера спешить некуда. Можно экспериментировать, отдавать на поле все силы даже в игре с товарищеским статусом. Поэтому логично взять в качестве ставки победу хозяев.

Экспресс на футбол 5 июня 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче Испания — Франция за 2.22.

тотал больше 2.5 мяча в матче Испания — Франция за 2.22. Ставка 2: Грузия победит Фарерские острова с форой (-1.5) за 2.10.

Грузия победит Фарерские острова с форой (-1.5) за 2.10. Ставка 3: победа Беларуси в матче с Казахстаном за 2.13.

Общий коэффициент: 2.22 х 2.10 х 2.13 = 9.93.