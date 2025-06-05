Дебют Карло Анчелотти в Бразилии и трудяга Месси: экспресс на отбор ЧМ-2026

Пока в Европе гремят полуфиналы Лиги наций, а некоторые сборные проводят товарищеские встречи, в Южной Америке продолжаются матчи квалификации ЧМ-2026. Кто-то уже решил свои вопросы, а кому-то ещё есть что доказывать. Самые интересные события, запланированные на раннее утро 6 июня, попали в наш экспресс.

Прогноз на матч Эквадор — Бразилия

Свершилось то, о чём так долго все говорили. Карло Анчелотти завершил работу в мадридском «Реале» и возглавил сборную Бразилии. Итальянец стал первым иностранным тренером, который будет работать с жёлто-зелёными. Этот факт подогревает интерес к назначению ещё сильнее.

Конечно, Анчелотти горит желанием дебютировать с победы, но важно просто начать работу со сборной не с поражения. Особенно с таким крепким соперником. Вообще, потребуется время, чтобы команда заиграла так, как он планирует. Всё-таки тренер — иностранец, да и сами бразильцы своенравны.

Эквадор же будет играть на домашнем стадионе. У любой сборной огромная мотивация на встречи с «селесао». Защита же эквадорцев, которая сейчас хороша, постарается сделать всё возможное, чтобы не допускать ошибок и останавливать все опасные атаки. Наша ставка не так очевидна, однако наиболее вероятна – ничья с коэффициентом 3.25.

Прогноз на матч Чили — Аргентина

Сборная Аргентины досрочно отобралась на чемпионат мира — 2026, однако это не значит, что она может проводить оставшиеся матчи спустя рукава. Лионель Скалони должен поддерживать отличную форму команды, чтобы не было никаких проблем на самом ЧМ. За 14 матчей отбора бело-голубые показали классную игру в нападении. Они забили 26 мячей – больше всех остальных команд. Автором шести из них стал Лионель Месси.

Чилийцам придётся несладко, особенно с учётом их незавидного положения в таблице. Подопечные Рикардо Гареки расположились на последнем месте. От седьмой строчки, дающей право побороться за выход на ЧМ-2026 через стыковые матчи, их отделяет пять очков. Чувствуются проблемы как с реализацией (девять голов в 14 играх), так и в обороне (21 пропущенный мяч).

Одержать победу в матче с Аргентиной – это что-то фантастическое в данной ситуации для Чили. Какой бы сумасшедшей ни была мотивация. Бело-голубые спокойны за результат, на них нет давления. В таких условиях команда сможет играть смелее. Хорошо смотрится ставка на индивидуальный тотал аргентинцев больше 1.5 мяча за 2.08.

Экспресс на матчи квалификации ЧМ-2026 6 июня 2025 года

Ставка 1: ничья в матче Эквадор – Бразилия за 3.25.

ничья в матче Эквадор – Бразилия за 3.25. Ставка 2: индивидуальный тотал Аргентины в матче с Чили больше 1.5 мяча за 2.08.

Общий коэффициент: 3.25 х 2.08 = 6.76.