Норвегия — Италия. Ачерби отказал Спаллетти! Холанду теперь некого бояться?

Защитник «Интера» неплохо справлялся с Эрлингом в Лиге чемпионов, но в сборную не поехал.

Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 6 июня на стадионе «Уллевол» состоится встреча между Норвегией и Италией. Начало игры — в 21:45 мск. «Скуадра адзурра» не терпится показать, кто настоящий фаворит группы I. Но получится ли?

Коэффициенты букмекеров на матч Норвегия — Италия 6 июня 2025 года

Букмекеры не уверены в выборе фаворита этой встречи, но отдают едва заметное предпочтение итальянцам. Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 2.55. Шансы сборной Норвегии оценили в 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.65.

Эксперты предполагают, что встреча Норвегия — Италия получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.50).

Прогноз на матч квалификации на ЧМ-2026 Норвегия — Италия (06.06.2025)

Критически важный матч ждёт сборную Италии в отборочном турнире на ЧМ-2026. Команда только стартует в квалификации и сразу же должна встретиться с главным конкурентом в борьбе за первое место в группе. Это ответственный момент, потому что конкурент уже набрал ход.

Норвегия провела две встречи и одержала в них победы. Она обыграла Молдавию (5:0) и Израиль (4:2). В этих матчах было забито много голов, а разница мячей может сыграть ключевую роль, если итальянцы по итогам отбора наберут одинаковое количество очков с норвежцами. А такой сюжет вполне вероятен.

«Скуадра адзурра» вряд ли сможет играть так же результативно. Поэтому она будет максимально настроена сразу заявить о себе и показать, кто реальный фаворит группы. Мотивация вполне ясна, но как будет на деле — совсем другой вопрос. Не факт, что всё пойдёт гладко, учитывая прошлые неудачи в квалификациях ЧМ.

Сборная Италии неплохо провела групповой этап Лиги наций, заняв во второй группе вторую строчку. Но с Францией у неё было одинаковое количество очков. Даже по очным встречам было равенство, а вот по разнице голов «трёхцветные» оказались лучше.

В марте этого года подопечные Лучано Спаллетти сыграли в плей-офф Лиги наций, однако не справились с первым же соперником. Германия обыграла итальянцев по сумме двух матчей — 2:1 и 3:3. Даже Доннарумма не спас от пяти пропущенных мячей. Теперь он будет играть за сборную в статусе обладателя титула Лиги чемпионов. Посмотрим, как это повлияет на голкипера.

Интересно, что от вызова в сборную отказался защитник «Интера» Франческо Ачерби. Он мог сыграть ключевую роль в предстоящей встрече. В двух матчах Лиги чемпионов этот футболист уже нейтрализовывал Эрлинга Холанда. Но Спаллетти придётся выкручиваться без него.

Хорошо для Италии то, что практически все футболисты из заявки, за исключением Сандро Тонали («Ньюкасл»), Дестини Удоджи, Гульельмо Викарио (оба — «Тоттенхэм») и Доннаруммы («ПСЖ»), выступают в Серии А. Они знают друг друга, часто видятся на протяжении сезона, а многие выступают за одну команду. С сыгранностью проблем быть не может.

Будет интересно посмотреть, какую тактику выберет Лучано Спаллетти в игре с Норвегией. Скандинавы очень агрессивны в нападении. Пусть прошлый сезон получился не самым удачным для Холанда, но в сборной он всегда представляет наибольшую опасность для соперников.

Не меньше угрозы будет исходить от Александра Сёрлота («Атлетико» Мадрид). Восстановился от травмы и будет готов помочь «свёрлам» игрок «Манчестер Сити» Оскар Бобб. В линии атаки у норвежцев слабых мест нет. А что касается обороны — то она проблемная.

Два пропущенных гола от сборной Израиля — это тревожный звоночек. Если хитрый и тактически подкованный Лучано Спаллетти подберёт ключики к «свёрлам», мы может увидеть немало голов. На это и будем полагаться. Предлагаем проверить, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча за 1.97.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.