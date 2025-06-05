Северная Македония — Бельгия. Лукаку и Де Брёйне начнут тихо

Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 6 июня на стадионе «Тоше Проески» состоится встреча между Северной Македонией и Бельгией. Начало игры — в 21:45 мск. «Красные дьяволы» готовы указать «красным львам» на их место, ведь разница в классе — неоспорима.

Коэффициенты букмекеров на матч Северная Македония — Бельгия 6 июня 2025 года

Вполне ожидаемо букмекерские конторы отдают предпочтение бельгийцам. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.38. Шансы сборной Северной Македонии оценили в 10.0. Ничья идёт с коэффициентом 4.80.

Эксперты предполагают, что встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу бельгийцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации на ЧМ-2026 Северная Македония — Бельгия (06.06.2025)

Ошибочно недооценивать сборную Северной Македонии, даже Бельгии. Немало команд наступили на эти грабли. Во время квалификации на ЧМ-2022 «красные львы» обыграли Германию, а в стыковых матчах выбили Италию. И пусть с тех пор прошло немало времени, к этой команде нужно относиться с осторожностью.

Северная Македония уже провела две встречи отбора на ЧМ-2026. Она победила Лихтенштейн (3:0) и сыграла вничью с Уэльсом (1:1). По итогам этих матчей благодаря лучшей разнице голов, чем у валлийцев, македонцы занимают первое место. На него-то и будет претендовать Бельгия.

Беспроигрышная серия македонцев составляет семь матчей, включая встречи в Лиге наций, где они продемонстрировали хороший результат. Благодаря пяти победам в шести играх Северная Македония поднялась в Лигу В. Но белая полоса вполне может прерваться.

Из года в год сборной Бельгии приходится доказывать, что она всё ещё сильная и способная на подвиги команда. Вот только на деле ничего не получается. Нет больших побед. «Красные дьяволы» сами были близки к тому, чтобы оказаться в Лиге В. А смена тренеров не помогает.

Они ужасно провели групповой этап Лиги наций, завершив его безвыигрышной серией из шести матчей. В том числе бельгийцы уступили Франции (1:2), Италии (0:1) и даже Израилю (0:1). В стыковых матчах повезло спастись. Первую встречу подопечные Руди Гарсии проиграли Украине 1:3, но в ответной взяли реванш — 3:0 и сохранили прописку.

Кстати, эти две игры были дебютными для Руди Гарсии в качестве главного тренера сборной Бельгии. Посмотрим, какой урок он извлёк. Состав у его команды, скажем прямо, звёздный. Были вызваны на июньские матчи Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку, Леандро Троссард, Юри Тилеманс и другие.

Но вот незадача – Тибо Куртуа не сможет помочь своей сборной. Как сообщили в «Реале», у голкипера был диагностирован сакроилеит. Это очень большая потеря для команды, у которой и так есть проблемы с обороной. Причём большие, судя по последним матчам.

Однако и это можно исправить. Руди Гарсия точно знает, как это сделать. Судите сами. В первой игре с украинцами, которую бельгийцы проиграли, в воротах был Тибо Куртуа и пропустил три мяча. В ответной встрече на его месте появился другой голкипер — Матц Селс из «Ноттингем Форест». Он отыграл «на ноль».

Не будем ждать очень много голов от этой встречи. Северная Македония умеет компактно обороняться, а Бельгия пока не научилась играть в сверхрезультативный футбол. Но для победы будет достаточно двух или трёх мячей, а то и вовсе одного. Нашей ставкой будет победа «красных дьяволов» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Ставка: победа Бельгии в матче с Северной Македонией + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.