Гибралтар — Хорватия. Модрич и другие «старички» забудут о жалости

Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 6 июня на нейтральном стадионе «Алгарве» в Португалии состоится встреча между Гибралтаром и Хорватией. Начало игры — в 21:45 мск. Для «шашечных» это будет первый матч квалификации.

Коэффициенты букмекеров на матч Гибралтар — Хорватия 6 июня 2025 года

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом сборную Хорватии. И это справедливо! Поставить на победу «шашечных» можно с коэффициентом 1.03. Шансы Гибралтара оценили в 100.0. Ничья идёт с коэффициентом 22.0.

Эксперты предполагают, что встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.00. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу «шашечных» за 6.00.

Прогноз на матч квалификации на ЧМ-2026 Гибралтар — Хорватия (06.06.2025)

Сборная Гибралтара — главный аутсайдер квалификации на ЧМ-2026 группы L. В составе команды нет никаких звёзд. В заявку попадают даже футболисты, которые не выступают ни за один клуб. А исполняющим обязанности тренера после ухода Хулио Сесара Рибаса был назначен наставник женской сборной — Скотт Уайзман.

Под его началом сборная Гибралтара проводила две первые встречи отбора на ЧМ-2026. В дебютном для тренера матче с Черногорией его подопечные удивили. Они открыли счёт, забив уже на 13-й минуте. Но радость длилась недолго. «Храбрые соколы» одержали волевую победу со счётом 3:1.

Встречу с Чехией подопечные Скотта Уайзмана проиграли всухую со счётом 0:4. По игре и статистике цифры на табло могли быть совсем другими. Чудом голкипер Гибралтара Брэдли Банда не пропустил с десяток мячей. Он совершил семь отличных сейвов. Вся команда была ему благодарна. А ведь чехи нанесли 11 ударов в створ и 29 — в сторону ворот.

Сборная Хорватии только начинает свой путь в отборе на ЧМ-2026. Для команды это будет первая игра в группе. Учитывая уровень соперника, она станет отличной разминкой. «Шашечные» неплохо провели групповой этап Лиги наций, финишировав на втором месте.

В четвертьфинале плей-офф подопечные Златко Далича даже обыграли Францию (2:0) на домашнем стадионе. Но в гостях потерпели поражение в основное время с таким же счётом, а в серии пенальти оказались менее удачливы и покинули турнир. Зато тренер смог сформировать костяк, который будет задействован в играх квалификации к ЧМ.

39-летний Лука Модрич остаётся капитаном. Несмотря на возраст, он незаменим в развитии атак сборной Хорватии. Вообще, «шашечные» не спешат омолаживать состав, в котором достаточно много возрастных футболистов.

Это гарантирует стабильность результатов, а их опыт бесценен для сборной. Однако тот факт, что Златко Далич обращается к молодёжи, стоит признать. Например, к возрастным Анте Будимиру, Андрею Крамаричу и Ивану Перишичу добавился Франьо Иванович из бельгийского «Юниона». В 34 играх прошлого сезона он забил 16 мячей.

Впервые был вызван 18-летний защитник Лука Вушкович. Один игрок оборонительного плана уже вырос в сборной Хорватии. В защите многое будет зависеть от Йошко Гвардиола. Из больших потерь — не будет только Николы Влашича, у которого наблюдаются проблемы со здоровьем, и Матео Ковачича с травмой ахилла.

Гибралтару остаётся лишь сосредоточиться на своей обороне и бросить все силы на то, чтобы избежать крупного поражения. Хорватия всегда правильно настраивается на любую игру, даже с таким аутсайдером. Учитывая тот факт, что в отборе на ЧМ-2026 при равенстве очков у нескольких команд большую роль будет играть разница мячей, жалости не будет.

Ожидаем от «шашечных» хотя бы пять забитых голов, чтобы с ходу приблизиться к чешской сборной, занимающей первое место в группе. Ставки на победу Хорватии через тотал больше 4.5 мяча принимают за 2.05. Физическое превосходство, преимущество в классе и огромный опыт отдельных футболистов сделают разницу в счёте.

Ставка: победа Хорватии в матче с Гибралтаром + тотал больше 4.5 мяча за 2.05.