Прогноз на матч Россия — Нигерия: общий кураж поможет Карпину

Клубный сезон позади, но скучать не приходится. На международную арену ворвались национальные команды. Кто-то играет в Лиге наций, кто-то — проводит квалификационные встречи ЧМ-2026. Нам же прежде всего будет интересно посмотреть на сборную России. В пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве состоится товарищеский матч Россия — Нигерия. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Россия — Нигерия 6 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно составляет 48% вероятности. Победа сборной Нигерии оценивается в 3.80 — 26% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики прогнозируют, что товарищеский матч Россия — Нигерия не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Нигерия (06.06.2025)

Сразу надо сказать, что сборная Нигерии приезжает в Москву без многих своих звёзд. И если Виктора Осимхена («Наполи»/«Галатасарай») с Адемолой Лукманом («Аталанта») не ждали сразу, то некоторые пропали из-за заявки уже ближе к матчу. Речь о Викторе Бонифасе («Байер»), Самуэле Чуквезе («Милан») и Келечи Ихеаначо (экс-игрок «Лестера»). Так что использовать предстоящий матч как лакмусовую бумажку, к сожалению, не получится.

С другой стороны, нигерийская сборная — по-прежнему такая команда, где собраны рослые и физически сильные футболисты. Главный тренер Эрик Шель предпочитает активно использовать прессинг. Кроме того, после его назначения нигерийская сборная успела завоевать Кубок Единства, обыграв сборные Ганы (2:1) и Ямайки (2:2, 5:4 пен.). Так что с нашей стороны недооценки быть не должно.

Сегодня серия сборной России насчитывает восемь побед и продолжается с ноября 2023 года. Общий счёт — 44:0. Впечатляет невероятно, если бы не один факт. Самый сильный соперник из этого списка — сборная Сербии (4:0), которая с 21-й минуты играла в меньшинстве. Так что встреча со сборной Нигерии станет самой сложной для подопечных Валерия Карпина за последние пару лет. Пожалуй, это можно сравнить с игрой со сборной Камеруна (1:0).

В сборной России, к слову, тоже не будет некоторых лидеров. Игорь Дивеев, Александр Головин и Алексей Миранчук отсутствуют по разным причинам. Зато наконец-то приехал Матвей Сафонов, который недавно стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Уровень голкипера определённо вырос, а потому он добавит солидности всей команде. Также не забываем о наличии дебютантов и молодёжи — мотивации здесь хоть отбавляй.

Вообще, для россиян приезд сборной Нигерии — настоящее событие. Стадион выбрали большой, будет яркая программа перед игрой. Болельщики придут на именитую команду и наверняка будут активно поддерживать российских футболистов. Этот общий кураж тоже должен сыграть свою роль. Если для нигерийцев это обыкновенная контрольная встреча, то хозяевам ничего не остаётся, кроме как выкладываться по полной.

Ставка: Россия выиграет в матче с Нигерией за 2.06.