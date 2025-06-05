«Эдмонтон» — «Флорида», второй матч. Так же весело, как и в первой встрече

Пошла вода горячая! В субботу, 7 июня, на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится второй матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», который продолжит финальную серию за Кубок Стэнли — 2025. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Канадский клуб уже вышел вперёд, а теперь попробует упрочить преимущество перед поездкой в Америку.

Коэффициенты на матч Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» 7 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах по-прежнему не могут назвать явного фаворита, однако небольшое предпочтение во втором матче отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Эдмонтон Ойлерз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Флориды Пантерз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70 — 37%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, как это было в первом матче, сыграет коэффициент 4.50. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей во второй встрече серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.65. Поставить на гол одного из защитников можно за 1.55.

Прогноз на второй матч финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида» (07.06.2025)

Как и ожидалось, «Эдмонтон Ойлерз» воспользовался своим преимуществом домашнего льда и одержал победу в первом матче серии с «Флоридой Пантерз». Правда, для этого потребовалось отыграть ещё фактически целый период дополнительного времени, чтобы Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в овертайме. Итоговая победа со счётом 4:3 выглядит вполне закономерно, хотя соперники и выступили на равных.

Несмотря на то что голкиперы обеих команд подходили к первой встрече финальной серии Кубка Стэнли в хорошей форме, голов всё равно было много. Стюарт Скиннер у «Ойлерз» проводит классный сезон в этой стадии плей-офф, а роль Сергея Бобровского в успехе «Пантерз» не обсуждается в принципе. Строго говоря, если бы не они — шайб было бы куда больше. Канадец совершил 29 спасений, а россиянин — 42.

Многие уже который сезон говорят о гении Коннора Макдэвида и недостаточно внимания уделяют Леону Драйзайтлю. А ведь немец местами даже полезнее и ценнее, нежели канадец. Отрабатывает в обороне и забрасывает важные шайбы. В первой встрече серии он отметился дублем и продлил свою результативную серию до семи матчей в этой стадии плей-офф НХЛ. Пока что остался без очков только два раза.

Вторая встреча Кубка Стэнли в какой-то степени будет даже важнее первой. Особенно для «Флориды». Если американская команда потерпит поражение, то поедет к себе домой при 0-2 в серии. Следовательно, давление на хоккеистов повысится. Особенно после того, как в первом матче они упустили победу, хотя вели со счётом 3:1. Это значит, что теперь они мобилизуют ещё больше сил. Такой расклад может снова привести к голам.

Если каждая команда забросит во второй встрече финала Кубка Стэнли больше двух шайб, сыграет коэффициент 2.60. Этим можно воспользоваться. Гости попробуют лучше пользоваться своими шансами, а у хозяев с атакой при здоровых Драйзайтле и Макдэвиде и без того всё в порядке. Кроме того, такой исход не противоречит статистике очных встреч в этом сезоне. А дополнительно можно проверить гол Драйзайтля.

Ставка 1: «Эдмонтон» и «Флорида» забросят минимум по три шайбы за 2.60.

Ставка 2: Леон Драйзайтль забьёт «Флориде» за 2.55.