Прогноз на матч Андорра — Англия: Кейн и Беллингем вышли на охоту

Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 7 июня на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне состоится встреча между Андоррой и Англией. Начало игры — в 19:00 мск. Сможет ли что-то помешать «трём львам» укрепить свою позицию в группе К?

Коэффициенты букмекеров на матч Андорра — Англия 7 июня 2025 года

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом сборную Англии. Поставить на победу «трёх львов» можно с коэффициентом 1.04. Шансы сборной Андорры оценили в 100.0. Ничья идёт с коэффициентом 18.0.

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 4.10. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу англичан за 5.50.

Прогноз на матч отбора на ЧМ-2026 Андорра — Англия (07.06.2025)

От англичан ждут больших изменений после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля. На Евро-2024 они хоть и дошли до финала, но многих расстроили своей невзрачной игрой в нападении. Обидно, потому что подросло талантливое поколение футболистов атакующего плана, а результативности часто не хватало.

После поражения в финале чемпионата Европы от Испании (1:2) сборная Англии показала хороший результат в Лиге наций. Ей удалось занять первое место в группе и вернуться в Лигу А. В шести встречах команда забила 16 голов. Но всё это уже в прошлом, потому что к чемпионату мира англичан готовит Томас Тухель.

Дебют немецкого специалиста ознаменовался победой в матче отбора с Албанией (2:0). Затем его подопечные разгромили Латвию (3:0). В результате англичане занимают первое место в группе К и готовятся укрепить свои позиции после встречи с Андоррой.

Несмотря на то что «трёх львов» ждёт игра с явным аутсайдером, Томас Тухель вызвал звёздный состав. Среди ярких игроков следует выделить Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Трента Александер-Арнольда, Коула Палмера и Джордана Пикфорда. От вызова Гарри Магуайра немецкий специалист отказался. По его мнению, Трево Чалоба находится в более лучшей форме.

Многие с непониманием отнеслись к попаданию в состав Джордана Хендерсона («Аякс»), но на пресс-конференции Томас Тухель всех успокоил, выразив уверенность в 34-летнем полузащитнике. В преддверии встречи тренер вместе с футболистами посетил Гран-при Формулы-1. Это говорит о прекрасном настроении в сборной и взаимопонимании между игроками и наставником.

Судя по всему, основной состав в матче с Андоррой отдыхать не собирается. «Почтальоны» вряд ли будут этому рады. Они находятся на последнем месте в группе, проиграв обе встречи. Команда уступила Латвии (0:1) и Албании (0:3). Её задача на предстоящую игру не допустить крупного счёта.

Почти за три года у сборной Андорры всего одна победа, которая была добыта в матче с Сан-Марино (2:0). Поэтому нет никаких шансов, что скромная команда каким-то чудом сможет создать проблемы англичанам или забить хотя бы гол в их ворота. Сценарий развития событий примерно понятен.

Находясь в прекрасном настроении, сборная Англии будет играть первым номером, прессинговать со стартового свистка, используя своё преимущество в классе. Наша ставка будет на победу «трёх львов» через тотал больше 4.5 мяча за 2.15. Пора болельщикам получать то, чего они давно ждут от своей сборной — результативности.

Ставка: победа Англии в матче с Андоррой + тотал больше 4.5 мяча за 2.15.