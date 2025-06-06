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Финляндия — Нидерланды, 7 июня 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн бесплатно, во сколько, счёт, ставки на футбол

Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды: Депай и Гакпо зажгут в Хельсинки
Максим Ермаков
Финляндия — Нидерланды: прогноз на матч
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Рональд Куман восстанавливает авторитет «оранжевых».

Продолжаем наблюдать, как европейские сборные проходят квалификацию ЧМ-2026. 7 июня на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки состоится встреча между Финляндией и Нидерландами. Начало игры — в 21:45 мск. «Оранжевые» попытаются с ходу заявить о своих амбициях в группе G.

Коэффициенты букмекеров на матч Финляндия — Нидерланды 7 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом сборную Нидерландов. Поставить на победу «оранжевых» можно с коэффициентом 1.30. Шансы сборной Финляндии оценили в 12.0. Ничья идёт с коэффициентом 5.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу нидерландцев за 6.00.

Прогноз на матч отбора на ЧМ-2026 Финляндия — Нидерланды (07.06.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 3-й тур
07 июня 2025, суббота. 21:45 МСК
Финляндия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если сборная Нидерландов только начинает матчи квалификации на чемпионат мира, то сборная Финляндии уже провела две встречи. По их итогам финны набрали четыре очка. Они победили Мальту (1:0) и сыграли вничью с Литвой (2:2). А могли бы выступить и лучше.

Чего уж точно не хватает сборной Финляндии — так это стабильности. Все привыкли видеть компактную защиту, стремящуюся сдерживать атакующий потенциал соперников. Вся надежда была на быстрые переходы из обороны в атаку. Однако встреча с Литвой показала, что у Якоба Фрийса что-то сломалось.

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Впереди ждёт самое сложное испытание. Нидерланды подойдут к матчу ответственно, ведь пока они отстают от остальных команд. Для них это будет первая игра отбора, и важно, чтобы она была победной. Хотя, если знать звёздный состав «оранжевых», в этом сомневаться не приходится.

Двигателем атак будут Мемфис Депай и Коди Гакпо. На подстраховке в полузащите всегда наготове Хави Симонс и Френки де Йонг. Даже защита укомплектована футболистами, которые провели отличные сезоны в своих клубах. Среди них Натан Аке из «Ман Сити», Стефан де Врей и Дензел Думфрис из «Интера», а также Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

Под руководством Рональда Кумана «оранжевые» неплохо сыграли на групповом этапе Лиги наций. Они заняли второе место в группе, в которой также были Германия, Венгрия и Босния и Герцеговина. Правда в четвертьфинале уступили по сумме двух матчей Испании. Но это была равная борьба!

В основное время обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом 2:2. Потребовалось дополнительное время, где команды вновь обменялись голами, а в серии пенальти испанцы оказались более точны. Сказать, что нидерландцы смотрелись хуже, было бы неправильно.

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Команда Рональда Кумана отличается тактической гибкостью и богатым опытом. Благодаря чёткой системе тренера появляется возможность проводить ротацию игроков в полузащите и защите, не теряя в качестве и сохраняя философию атакующего футбола. Этим надо пользоваться.

Маловероятно, что Финляндия пропустила два мяча от Литвы случайно. Такого не может быть. Матч с Нидерландами должен подтвердить подозрения, что у финнов начинаются большие проблемы. Поставим на победу гостей через тотал больше 2.5 мяча за 1.93. Рональд Куман верно идёт к цели – вернуть традиционный результативный футбол сборной.

Ставка: победа Нидерландов в матче с Финляндией + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

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