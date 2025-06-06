Прогноз на матч Албания — Сербия: Бабич и Эракович дрогнут перед Даку

Европейские сборные продолжают проходить отбор на ЧМ-2026. 7 июня на стадионе «Эйр Албания» в Тиране состоится встреча между Албанией и Сербией. Начало игры — в 21:45 мск. Гости, в отличие от хозяев, проведут свой первый матч в квалификации.

Коэффициенты букмекеров на матч Албания — Сербия 7 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сборной Сербии в предстоящем матче. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.20. Шансы сборной Албании оценили в 3.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 0:0 (6.00).

Прогноз на матч отбора на ЧМ-2026 Албания — Сербия (07.06.2025)

Сборная Сербии позже всех остальных в группе К начинает отбор на чемпионат мира, который пройдёт в 2026 году. Возможно, психологически это будет сложно. Особенно если учитывать тот факт, что у Англии уже шесть очков. Получится ли сместить такую команду с первой строчки или придётся бороться за второе место?

Групповой этап Лиги наций выдался для сербов неудачным. Они заняли лишь третье место в своей группе. Подопечным Драгана Стойковича пришлось бороться за право остаться в Лиге А через стыковые матчи. К счастью, сборная Сербии уверенно справилась с этой задачей. По сумме двух матчей она победила Австрию (1:1 и 2:0).

Команда продемонстрировала умение грамотно играть в обороне и использовать контратаки. Нужно сыграть не хуже с Албанией. Драган Стойкович собрал отличную заявку на матчи квалификации. Вызов в сборную получили Александр Митрович, Душан Влахович, Лука Йович, Иван Илич.

Вновь приглашены защитники из РПЛ — Страхиня Эракович («Зенит») и Срджан Бабич («Спартак»). Наотрез отказался Драган Стойкович приглашать в команду Сергея Милинковича-Савича. Легенда югославского футбола сказал, что, пока он руководит сборной, этого игрока в ней не будет.

В общем и целом состав у «белых орлов» отлично укомплектован как в нападении, так и в обороне. Сборной Албании придётся нелегко, несмотря на домашнюю поддержку. После двух матчей отбора на ЧМ-2026 красно-чёрные набрали три очка благодаря победе в игре с Андоррой (3:0). Уступили — Англии (0:2).

На этот раз вызов в сборную получил игрок «Рубина» Мирлинд Даку. Он провёл впечатляющий сезон в РПЛ и претендовал на звание лучшего бомбардира, уступив только Угальде. Всего в 26 матчах он забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Помимо нападающего казанской команды, в заявке красно-чёрных есть футболисты, выступающие в европейских топ-лигах.

Не будем забывать о накалённых отношениях между Сербией и Албанией. Это может привести к стычкам и конфликтам на поле. Игра получится очень напряжённой и нервной. Любителям риска можно даже попробовать взять удаление или пенальти. Основной же прогноз будет сделан на обмен голами между командами с коэффициентом 2.10.

Обе сборные настроены только на победу. Их ждёт настоящая нервотрёпка, много физического контакта и игры на контратаках. Вполне возможна даже ничья по итогам встречи, но результативная. С учётом мотивации и уровня мастерства в атаке обеих команд, это вполне вероятный исход.

Ставка: обе забьют за 2.10.