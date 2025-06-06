Италия боится Холанда, Модрич не чувствует возраст: экспресс на квалификацию ЧМ-2026

На международную арену ворвались сборные. Кто-то уже начал квалификационные матчи чемпионата мира, а кому-то только предстоит это сделать. Собираем экспресс на игры отбора ЧМ-2026 сегодня, 6 июня.

Прогноз на матч Норвегия — Италия

Критически важный матч ждёт сборную Италии в отборочном турнире на ЧМ-2026. Команда только стартует в квалификации и сразу же должна встретиться с главным конкурентом в борьбе за первое место в группе. Это ответственный момент, потому что конкурент уже набрал ход.

Норвегия провела две встречи и одержала в них победы. Она обыграла Молдавию (5:0) и Израиль (4:2). В этих матчах было забито много голов, а разница мячей может сыграть ключевую роль, если итальянцы по итогам отбора наберут одинаковое количество очков с норвежцами. А такой сюжет вполне вероятен.

Будет интересно посмотреть, какую тактику выберет Лучано Спаллетти в игре с Норвегией. Скандинавы очень агрессивны в нападении благодаря Холанду и Сёрлоту. С другой стороны, у норвежцев не всё гладко с обороной. Так что очень вероятный вариант — обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия

Из года в год сборной Бельгии приходится доказывать, что она всё ещё сильная и способная на подвиги команда. Сегодня состав у команды, скажем прямо, звёздный. Были вызваны на июньские матчи Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку, Леандро Троссард, Юри Тилеманс и другие.

Тибо Куртуа не сможет помочь своей сборной, однако Руди Гарсия точно знает, как это исправить. Судите сами. В первой игре с украинцами, которую бельгийцы проиграли, в воротах был Тибо Куртуа и пропустил три мяча. В ответной встрече на его месте появился другой голкипер — Матц Селс из «Ноттингем Форест». Он отыграл «на ноль».

Не будем ждать очень много голов от этой встречи. Северная Македония умеет компактно обороняться, а Бельгия пока не научилась играть в сверхрезультативный футбол. Но для победы будет достаточно двух или трёх мячей, а то и вовсе одного. Нашей ставкой будет победа «красных дьяволов» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Прогноз на матч Гибралтар — Хорватия

Сборная Гибралтара — главный аутсайдер квалификации на ЧМ-2026 группы L. В составе команды нет никаких звёзд. В заявку попадают даже футболисты, которые не выступают ни за один клуб. А исполняющим обязанности тренера после ухода Хулио Сесара Рибаса был назначен наставник женской сборной — Скотт Уайзман.

Сборная Хорватии только начинает свой путь в отборе на ЧМ-2026. Для команды это будет первая игра в группе.Учитывая уровень соперника, она станет отличной разминкой. «Шашечные» неплохо провели групповой этап Лиги наций, финишировав на втором месте. В четвертьфинале плей-офф подопечные Златко Далича даже обыграли Францию (2:0) на домашнем стадионе.

39-летний Лука Модрич остаётся капитаном. Несмотря на возраст, он по-прежнему незаменим в развитии атак сборной Хорватии. Ожидаем хотя бы пять забитых голов, чтобы с ходу приблизиться к результативности чешской сборной, занимающей первое место в группе. Физическое превосходство, преимущество в классе и огромный опыт отдельных хорватских футболистов сделают разницу.

Экспресс на матчи отбора ЧМ-2026 6 июня 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче Норвегия — Италия + тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

обе забьют в матче Норвегия — Италия + тотал больше 2.5 мяча за 1.97. Ставка 2: победа Бельгии в матче с Северной Македонией + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

победа Бельгии в матче с Северной Македонией + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Ставка 3: победа Хорватии в матче с Гибралтаром + тотал больше 4.5 мяча за 2.05.

Общий коэффициент: 1.97 х 2.00 х 2.05 = 8.07.