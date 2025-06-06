Россия против Нигерии в Москве и второй матч финала Кубка Стэнли: экспресс на спорт

Сегодня, 6 июня, на стадионе «Лужники» состоится знаменательное событие — сборная России сыграет в товарищеском матче со сборной Нигерии. Однако не только этим богата спортивная программа дня. Рано утром 7 июня пройдёт вторая встреча финала Кубка Стэнли. Так что следим за всем сразу.

Прогноз на матч Россия — Нигерия

Сразу надо сказать, что сборная Нигерии приезжает в Москву без многих своих звёзд. И если Виктора Осимхена («Наполи»/«Галатасарай») с Адемолой Лукманом («Аталанта») не ждали сразу, то некоторые пропали из-за заявки уже ближе к матчу. Речь о Викторе Бонифасе («Байер»), Самуэле Чуквезе («Милан») и Келечи Ихеаначо (экс-игрок «Лестера»). Так что использовать предстоящий матч как лакмусовую бумажку, к сожалению, не получится.

В сборной России, к слову, тоже не будет некоторых лидеров. Игорь Дивеев, Александр Головин и Алексей Миранчук отсутствуют по разным причинам. Зато наконец-то приехал Матвей Сафонов, который недавно стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Уровень голкипера определённо вырос, а потому он добавит солидности всей команде. Также не забываем о наличии дебютантов и молодёжи — мотивации здесь хоть отбавляй.

Вообще, для россиян приезд сборной Нигерии — настоящее событие. Стадион выбрали большой, будет яркая программа перед игрой. Болельщики придут на именитую команду и наверняка будут активно поддерживать российских футболистов. Этот общий кураж тоже должен сыграть свою роль. Если для нигерийцев это обыкновенная контрольная встреча, то хозяевам ничего не остаётся, кроме как выкладываться по полной.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида»

Как и ожидалось, «Эдмонтон Ойлерз» воспользовался преимуществом домашнего льда и одержал победу в первом матче серии с «Флорида Пантерз». Правда, для этого потребовалось отыграть ещё фактически целый период дополнительного времени, чтобы Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в овертайме. Итоговая победа со счётом 4:3 выглядит вполне закономерно, хотя игра была в целом равная.

Второй матч Кубка Стэнли в какой-то степени будет даже важнее первого. Особенно для «Флориды». Если американская команда проиграет, то поедет к себе домой при 0-2 в серии. Следовательно, давление на хоккеистов повысится. Особенно после того, как в первом матче они упустили победу, хотя вели со счётом 3:1. Это значит, что теперь они мобилизуют ещё больше сил. Такой расклад может снова привести к голам.

Если каждая команда забросит во второй встрече финала Кубка Стэнли больше двух шайб, сыграет коэффициент 2.60. Этим можно воспользоваться. Гости попробуют лучше пользоваться своими шансами, а у хозяев с атакой при здоровых Драйзайтле и Макдэвиде и без того всё в порядке. Кроме того, такой исход не противоречит статистике очных встреч в этом сезоне. А дополнительно можно проверить гол Драйзайтля.

Экспресс на спорт 6 июня 2025 года

Ставка 1: Россия выиграет в матче с Нигерией за 2.06.

Россия выиграет в матче с Нигерией за 2.06. Ставка 2: «Эдмонтон» и «Флорида» забросят минимум по три шайбы за 2.60.

Общий коэффициент: 2.06 х 2.60 = 5.35.