США — Турция. Гюлер обнажит слабые места команды Почеттино

Ждём голы с обеих сторон, и их будет много.

Международная арена ожила, сборные проводят встречи самого разного статуса: от титульных до контрольных. В субботу, 7 июня, на стадионе «Пратт-энд-Уитни-стэдиум-эт-Рентшлер-филд» в штате Коннектикут состоится товарищеский матч США — Турция. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч США — Турция 7 июня 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа сборной Турции оценивается в 2.75. Разница в вероятности составляет около 3%. Ничейный исход представлен в линии за 3.40.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч США — Турция получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Самый вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на товарищеский матч США — Турция (07.06.2025)

Сборная США готовится к домашнему чемпионату мира, который состоится летом 2026 года. До начала ЧМ чуть больше года, а потому работа уже кипит. Американская футбольная федерация договорилась с Маурисио Почеттино в сентябре 2024-го, и аргентинский тренер успел проверить 59 футболистов за время разных сборов. Правда, результаты пока что неоднозначные.

Сборная США добралась до полуфинала Лиги наций КОНКАКАФ, где уступила сборной Панамы — 0:1. Был шанс занять третье место, но и там уступили — сборной Канады со счётом 1:2. С другой стороны, американские футболисты уверенно выиграли два январских товарищеских матча — у Венесуэлы (3:1) и Коста-Рики (3:0). Должны быть в хорошем настроении.

Тренерский штаб привлекает молодёжь из МЛС. Успел себя неплохо показать 21-летний Диего Луна из «Реал Солт-Лейк». Совсем скоро — Золотой кубок КОНКАКАФ, а потому контрольные встречи с Турцией и Швейцарией надо использовать по максимуму. Состояние должно быть оптимальное даже без Кристиана Пулишича, который решил эти сборы пропустить. Хотя неприступной команду всё равно назвать трудно.

Сборная Турции в последние годы радует всё чаще. Во-первых, выход в четвертьфинал чемпионата Европы в прошлом году до сих пор в памяти. Тогда и на полуфинал вполне можно было рассчитывать. Во-вторых, турецкая команда потерпела всего одно поражение в восьми предыдущих матчах с сентября 2024 года — от сборной Черногории. В остальном — пять побед и две ничьих при 14 забитых мячах.

А в марте 2025 года, то есть совсем недавно, турецкие футболисты эффектно победили сборную Венгрии в стыковых встречах Лиги наций — 3:1 и 3:0. А ведь венгры отнюдь не мальчики для битья. То есть Винченцо Монтелла сумел сделать из турецкой команды конкурентоспособного игрока на международной арене. А потому ждать доминирования со стороны сборной США даже на домашнем стадионе не стоит.

Скорее всего, встреча получится обоюдоострой, моменты будут и у одних, и у других ворот. Сверхнадёжной защитой похвастаться не может никто, так что и голы должны прийти. При этом в четырёх из пяти последних матчей сборной США и в 7 из 10 последних матчей сборной Турции пробивался «верх» по голам. А при таких раскладах голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча — хороший вариант для ставки.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.18.